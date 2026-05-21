男大生上課睡覺被叫醒暴走！砸物怒吼「殺殺殺」 老師道歉反被激讚

近日，有大陸網友發佈影片指，在上海第二工業大學一課堂上，一名學生在課上當眾怒吼，引發關注。影片顯示，一名男同學站在講台前與老師發生爭執，情緒失控怒喊「殺、殺、殺」，老師為避免衝突升級，向學生道歉，隨後學生摔門而出，最終老師提前下課。

上課遲到被安排坐前面 睡覺被提醒後發怒

綜合陸媒《齊魯晚報》、《封面新聞》報導，據多位目擊學生透露，這位男同學因遲到沒有座位而被老師安排在前排，並提醒一句「不要睡覺」，該同學因此生氣，跑到教室外面拿消防器材亂砸，還砸了教室的門。

影片顯示， 該同學回到教室後，在講台上與老師產生語言衝突，稱「你把我的面子丟光了」。老師詢問該學生「你到底要幹嘛？」，引起學生不滿，他怒吼「殺、殺、殺」。

隨後，老師向其道歉，表示要提前下課，結果男生聽後，又稱「最恨人做錯事，事後道歉」，責備老師停止上課是引導其他同學將矛盾轉移至自己身上，而後轉身自行離開了教室。

校方：是重修生，心理上有壓力

據當時一同上課的學生表示，「他不是我們班的，也不是我們這屆的，是重修生身份，跟著我們上專業課、實驗課。」上海第二工業大學的工作人員也證實，該生是一名大四重修的學生，有一些心理上壓力導致的問題。該工作人員稱，事發當晚，學校相關領導已經進行了各方面的安撫，目前已妥善處理。相關學院老師表示，「具體情況由學校宣傳部通報。」

網友：老師還是很明智的

事件引發網友廣泛關注和討論，大家紛紛稱讚老師的處理方式很冷靜，沒有引起更大的衝突。網友評論「給老師幸福者退讓原則都逼出來了」「果然人在吃瓜的時候最安靜了，這都能繃得住」「學費4000這節課3999」「這老師還是很明智的，沒有硬剛，從頭到尾都在安慰他的情緒」。

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文章授權轉載自《香港01》