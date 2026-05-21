天門陸羽故園 打造荊楚文化窗口

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
天門市地標茶經樓，是紀念「茶聖」陸羽而建。圖／本報湖北天門傳真
天門市地標茶經樓，是紀念「茶聖」陸羽而建。圖／本報湖北天門傳真

湖北省天門市依託深厚文化底蘊，將茶聖陸羽故園與天門博物館，打造成展示荊楚文化的亮麗窗口。遊客到訪不僅能登上巍峨的茶經樓感悟茶道，更能走進天門博物館，探索石家河文化，體驗非遺民俗魅力。

天門市地標茶經樓，是紀念「茶聖」陸羽而建的十層仿唐建築，樓高五十三點八五公尺。設計精妙之處，在於每層樓對應《茶經》章節布局，登樓而上，彷彿在閱讀一本立體的茶學百科全書。館內收藏包括歷代《茶經》、千餘種茶樣本以及茶具文物，重要藏品為明朝嘉靖柯喬本《茶經》。

一層為茶道本源殿，展示陸羽的生平與茶文化的起源。二層起依序展開茶之具、茶之造、茶之器等主題。四樓天下藏茶閣，珍藏一千兩百種歷史名茶，包括中華第一名茶龍井、碧螺春等。登上頂層，可遠眺千家城郭，三楚雲煙，附近西塔寺和連成一體的東湖、西湖、前壕、後壕，壯麗美景盡收眼底。

離開陸羽故園，步行不久即可抵達天門博物館。館內珍藏石家河遺址出土的新石器時代石斧、陶鳥、玉佩、玉像等珍貴文物。

石家河文化，代表了長江中游史前文化發展的高度水準，後石家河文化時期，鳳鳥在先民信仰中占有極高地位，影響西周到春秋戰國時期楚文化鳳鳥崇拜。

天門博物館不僅能品味歷史，還能體驗民間技藝。天門糖塑是大陸國家級非物質文化遺產，特點在於吹和塑的結合，要求眼疾手快、氣息均勻，動作熟練。糖塑色彩在和諧色調中求變化是另一特色。麥芽糖加溫變軟後加入紅、綠、黃、黑四種色素，又可調和成數十種顏色，色彩鮮豔中展現和諧美感，可謂繪畫與雕塑的精彩結合。

源於唐代的天門皮影戲，融合當地「漁鼓腔」，唱腔婉轉且富節奏感，有「九腔十八板」之稱，列入大陸國家級非物質文化遺產名錄。皮影雕刻融合戲劇臉譜衣冠風格，形成人物造型逼真、圖案精緻的藝術美學。

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