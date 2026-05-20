上海爆持刀傷人案2日本公民受傷 陸外交部：治安個案不應炒作

日中關係緊張之際，上海一家日本料理店昨天發生持刀傷人案，有2名日本公民受傷。當被問及事件是否為故意襲擊日本人，中國外交部今天稱，犯嫌是「精神障礙患者」，這是一起治安個案，不應進行無端炒作與關聯。

據北京日報報導，中國外交部20日下午舉行例行記者會，日本共同社記者提問，昨天在上海發生了一起日本人被刺傷的事件，外交部對此有何回應？是否有更詳細的內容可以公布？

中國外交部發言人郭嘉昆表示，5月19日，上海一家餐廳內發生一起精神障礙患者持刀傷人案，名中國公民和2名日本公民受傷，傷患已及時送醫救治，犯罪嫌疑人已被警方抓獲，案件正在進一步偵辦中。此案為「治安個案」，中方主管部門將依法處理。

日本放送協會（NHK）記者提問，剛才提到了關於昨天上海市內的傷人事件，這次事件是否是故意針對日本人的襲擊？

郭嘉昆回應稱，中方有關部門已經發布了通報，這是一起治安個案。經核查，傷人者是「精神障礙患者」，中方有關部門正在依法調查和處置。

郭嘉昆最後說：「我還要強調的是，個別媒體和人士不應進行無端的炒作和關聯。」

上海警方通報，19日中午12時25分，浦東公安分局接報警稱，世紀大道某商務樓3樓餐廳內有一男子持水果刀傷人。警員到場抓獲犯罪嫌疑人，並將3名傷者送醫治療。犯罪嫌疑人為59歲的楊姓男子。

通報稱，在調查中發現該男子語言混亂、行為怪異，有精神疾病治療史。目前，案件正在進一步偵辦中。不過，上海警方並未透露受傷者國籍身分訊息。

日本共同社報導，案發地點是上海市浦東新區商務樓內一家日本料理店。日本外務省相關人士透露，3名傷者中有2人是日本人；日本駐上海總領事館表示，2名日本人均無生命危險。

報導引述一名入駐該商務樓的企業相關人士透露，其中一名受傷的日本人為樓內設有辦公室的日資企業高管，一名非日本籍傷者為中國女子。日本政府已向中方提出要確保在中日本人的安全。

報導說，案發現場是金融機構雲集的商業中心。商務樓內有日資企業的事務所入駐，在內工作的日本人也較多。