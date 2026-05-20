曾陷「親吻門」 中科院士方岱寧病逝數月才低調公布

中國科學院官網近日公布，中國科學院院士、北京理工大學教授、北京理工大學先進結構技術研究院名譽院長兼首席科學家方岱寧今年2月27日因病去世，享壽68歲；方岱寧曾陷入「親吻門」被處分，如今死訊被低調公布。

紅星新聞報導，據方岱寧的一名前學生表示，方岱寧是在國外參加學術會議期間去世的。北京理工大學尚未公開發布相關消息。

方岱寧出席的會議應為第七屆非洲計算力學會議。據非洲計算力學會議發布的消息，該會議於今年2月25日至27日在南非開普敦舉行。根據會議官網公布的議程文件顯示，方岱寧為2月27日下午一個分會場中一個報告的作者之一。

另外，國際應用力學協會（IAAM）官網顯示的協會主席，已從此前的創始主席方岱寧，調整為國際力學、材料和工程科學領域專家，中國科學院外籍院士，清華大學力學與工程交叉院院長高華健。

方岱寧的一名參加他追悼會的前學生表示，方岱寧治喪委員會成員大部分是他的學生，大家自願投稿輯錄了一本紀念文集，送給他的家人。

方岱寧是材料與結構力學領域專家，曾任北京大學工學院副院長、北京理工大學副校長、中國力學會理事長。他是中國先進結構技術領域的開拓者之一，中國科學院院士，美國國家工程院外籍院士。

2022年7月，方岱寧在參加一個視頻會議時，一名年輕女子突然進入鏡頭連續親吻他的臉，方提醒她正在視頻連線後，女子隨即離開鏡頭。相關影片曝光後，北理工發表聲明，指其行為失範，造成嚴重不良影響，免去其校學術委員會主任、校務委員會副主任職務，停止其研究生招生資格。中科院也宣布對其採取停權處分。