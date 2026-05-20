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蛋糕店玩柳州「520地震梗」 網轟：吃人血饅頭

世界日報／ 北京20日電
商家營銷文案。（取材自微博）
商家營銷文案。（取材自微博）

在這個充滿粉紅泡泡的「520（我愛你）」浪漫節日裡，廣西柳州卻在凌晨驚傳發生5.2級強震，強烈震感讓不少人在睡夢中驚醒逃生。然而，就在大家驚魂未定、祈求平安之際，當地一間知名連鎖蛋糕店竟然大發「災難財」，藉著天災玩起低俗諧音梗行銷，瞬間點燃全網怒火，遭吃瓜群眾徹夜圍剿。

據了解，該蛋糕店在地震發生後不久，便迅速在社群平台發布一張宣傳海報，上面寫著大大的廣告詞：「520還沒到，5.2級地震先到了！這份愛，震得地動山搖，快來買杯甜品壓壓驚」。

文案一出，原本想跟風蹭熱度，沒想到直接踢到鐵板。在天災面前開這種輕佻的玩笑，立刻引發大批飽受驚嚇的在地網友集體強烈不適。吃瓜群眾紛紛湧入其粉專留言狂轟：「人家在逃命，你在做生意？」、「這種人血饅頭也敢吃，三觀掉了一地」、「祝這家店早日倒閉，一點同理心都沒有！」網路上隨即掀起一波拒買抵制潮。

眼見輿論風暴越演越烈，原本想「幽默一下」的店家嚇得連夜刪除貼文，並在今早緊急發布道歉聲明。店家負責人哭喪著臉坦承，是內部的年輕小編為了博取流量，一時豬油蒙心才想出這個「地獄梗」文案，公司內部已對該員工進行開除處分，並強調：「我們深感自責與內疚，願意接受社會大眾的監督與懲罰。」

涉據悉，事門市為「周茉ZHOUMO甜點蛋糕（毅峰路店）」，經營者周某名下關聯五家企業，涵蓋烘焙、咖啡等多個門店，該店曾位列當地飲品榜第一名，目前仍正常營業。

太陽村鎮上等村地震救援現場。（新華社）
太陽村鎮上等村地震救援現場。（新華社）

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