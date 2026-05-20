柳州5.2級地震 前體操冠軍吳柳芳才還完債 又捐家鄉2萬

18日9時44分，廣西柳州市柳南區再次發生5.2級地震，廣西多地有震感；這也是當地在18日凌晨0時21分發生5.2級地震後，同一天內第二次發生5.2級地震。前世界體操冠軍吳柳芳得知柳州發生地震後，立刻為家鄉捐款2萬元，「說實話，我之前剛把欠的40萬還完，現在剛剛緩過一口氣，這次盡我自己所能」。

揚子晚報報導，吳柳芳從小在柳州市體操學校練習體操，後加入廣東隊。2010年，在體操世界杯多站比賽中奪冠，出色的表現讓她獲得「平衡木公主」的稱號。2013年，在天津東亞運動會後退役。

吳柳芳家境不太寬裕，父母又先後生了重病，需要動手術，家裡一度欠下了40萬元外債，而年幼的弟弟還在讀書。她便一肩扛下家庭重擔，自己努力償還債務。這次得知柳州發生地震，吳柳芳表示一整晚都沒休息好，因為她爸媽和親戚朋友都在柳州，「我捐了2萬塊錢，雖然不多，但我之前剛把欠的40萬還完，現在剛剛緩過一口氣，這次盡我自己所能」。

網友們看了紛紛稱讚她的愛心，「自己都那麼難了，還傾囊相助」，「人品好，運氣肯定差不了」，「良心比名氣更重要」，「姑娘先顧好自己小家是應該的，為你的愛心點讚」。

吳柳芳的體操職業生涯始於柳州市體操學校，後入選廣東隊及中國國家女子體操隊。在前後長達16年的體操生涯裡，吳柳芳從七歲就遠離父母，幼小的她只能通過每周一次的公用電話來表達想家的情緒。

2008年北京奧運會期間，吳柳芳因為年齡太小，錯過了登上世界最大舞台的機會。在接下來的兩年裡，吳柳芳進入職業生涯黃金期，多次獲得世界杯冠軍。

但命運總是和吳柳芳開玩笑。在接下來的幾年裡，吳柳芳在訓練和比賽中頻繁受傷，最終，吳柳芳也因為傷病，無緣2012倫敦奧運會。隨著年齡的增長，退役成了吳柳芳唯一的選擇，沒能參加奧運會，也成了吳柳芳16年職業生涯中最大的遺憾。

如今最難的時期已經過去，吳柳芳對未來的生活也滿懷期待，「等有積蓄後，她打算給家裡換一套電梯房，讓腿腳不便的父母能夠減輕些負擔」。吳柳芳表示，有一句話特別適合她：「輕舟已過萬重山」，向前看，前路漫漫亦燦燦。她不知道前方的路會有什麼事情在等著她，「但去做想做的事，不要被外界的聲音干擾，也許有一天你就成功了」。