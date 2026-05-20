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養娃不如捏娃？「娜塔莎」玩具疑擦邊 中小學下禁令

世界日報／ 北京20日電
「娜塔莎」被質疑以暴力解壓做行銷，鼓吹不良意識。（視頻截圖）
「娜塔莎」被質疑以暴力解壓做行銷，鼓吹不良意識。（視頻截圖）

一款名為「娜塔莎」的仿真嬰兒解壓玩偶近日在網上走紅，因其軟萌的外表與極具彈性的材質，成為不少年輕人的新寵，還喊出「養娃不如捏娃」。這款外表軟萌的玩偶，起初只是網友用來應對催婚、當作KUSO「養娃」的趣味短片，卻因一次意外將娃娃砸扁在地的影片暴紅，引發全網瘋狂跟風；然而，隨著流行程度增長，隱藏在背後的暴力、色情擦邊及兒少心理健康等負面爭議，也引發各界反思。

綜合揚子晚報、新京報報導，這款玩具之所以陷入巨大的輿論漩渦，核心在於其特殊的「嬰兒形象」。與過往的水果或蔬菜造型捏捏樂不同，網友為了博取流量，演變出各種極端的「虐娃式」玩法，包括被用力拉扯變形、狠摔在地上用腳踩扁、放火焚燒，也有網友拿針狂刺、大量注水直到外皮撐爆，更有甚者用刀畫開玩偶肚皮，模擬殘忍的「血腥剖腹」。

這種對擬人化弱小生命進行摧殘的畫面，令大批網友直呼「生理不適」，也有許多家長直言，「這種影片完全沒有底線，萬一被缺乏辨別能力的孩子模仿，後果不堪設想」。

除了暴力元素，部分電商商家在營銷時，刻意加入低俗、帶有性暗示的「擦邊」行為，例如拉扯玩偶內褲或擺出不雅姿勢，試圖以此吸引眼球，進一步挑戰社會公序良俗的底線。

對此，心理學家與教育專家發出嚴正預警，指出該款玩具的主力消費與觀看族群有大量是中小學生。青少年若長期觀看或模仿這種「摧殘嬰兒形象」的行為，恐會削弱其對現實生命的同理心，甚至將這種被合理化的攻擊性轉嫁到現實生活中，誘發校園霸凌。此外，這類網紅玩具多有強烈刺鼻的化學異味，潛藏毒性物質超標的安全隱患。

面對越演越烈的亂象，多地中小學也已明確發出禁令，嚴禁學生將「娜塔莎」玩具帶入校園，法律專家也警告，商家若打著解壓旗號，拍攝並傳播暴力虐待、色情擦邊等違背社會道德的畫面，已涉嫌違反「廣告法」和「未成年人保護法」。專家呼籲，宣洩壓力應有其邊界，不該建立在對生命形象的踐踏之上，相關平台與監管部門應盡速介入整頓。

「娜塔莎」玩具。（電商平台截圖）
「娜塔莎」玩具。（電商平台截圖）

商家宣傳視頻中一男子正在把玩大號「娜塔莎」。（視頻截圖）
商家宣傳視頻中一男子正在把玩大號「娜塔莎」。（視頻截圖）

「娜塔莎」被質疑以暴力解壓做行銷，鼓吹不良意識。（視頻截圖）
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