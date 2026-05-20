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「阿嬤情書」票房破5億 帶火潮汕石板橋 周末遊客如織

世界日報／ 北京20日電
《給阿嬤的情書》帶火潮汕石板橋。(取材自微博)
《給阿嬤的情書》帶火潮汕石板橋。(取材自微博)

電影《給阿嬤的情書》票房（含預售）破5.75億元人民幣，進入2026年度票房榜前五。這部以僑批（舊時海外僑胞寄給國內家鄉眷屬的書信與匯款的合稱）為題材的潮汕方言電影，憑藉質樸真摯的故事內核，打動了無數觀眾，掀起一波觀影熱潮，也一座古樸的石板橋走進大眾視野，成為網紅打卡新地標。

極目新聞報導，《給阿嬤的情書》上映以來口碑持續走高，目前豆瓣評分高達9.1分，成為今年開分最高的國產電影。而電影中男女主邂逅、信差落水的石板橋，也隨之爆火，成為備受遊客追捧的網紅打卡點。

這座石板橋取景於廣東省揭陽市榕城區登崗鎮西淇村，來自各地的遊客紛紛慕名前往，在這裡拍照、錄製短視頻，還有不少遊客租借標旗，模仿電影中肩扛精美標旗巡遊的經典情節，沉浸式感受影片中的潮汕風情。

標旗是潮汕地區遊神賽會、營老爺等民俗活動的標配。西淇村黨委書記陳友坤表示，按照當地習俗，參與營標旗的需為未婚女孩，但在電影取景點，許多遊客前來打卡拍照，就沒講究這些。據悉，製作一面標旗的成本約為500元，租借費用為8元或10元一次，標旗上通常會繡有國泰民安、生意興隆、風調雨順等吉祥話語，承載著當地人的美好期許。

據報導，現在石板橋頭立著一塊標識牌，清晰標註著「潮汕史詩電影《給阿嬤的情書》拍攝地，家鄉的石橋」；河邊另一處也設有標識，註明此處是影片中葉淑柔「洗衣讀信念夫歸」的取景地。陳友坤表示，設立這些標識牌是為了方便遊客精準找到打卡點。

電影熱播帶動了西淇村的客流量大幅攀升。陳友坤透露，周末高峰期時，遊客量可達四、五千人。隨著遊客數量激增，村里第一時間投入人力物力，對環境和基礎設施進行升級改善：清理雜草、平整土地開辟臨時停車場等工作。不過目前由於人流量過大，部分路段仍會出現擁堵情況。

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