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扭曲殺夫真相？國際獲獎片「監獄來的媽媽」被罵到撤檔

世界日報／ 北京20日電
「監獄來的媽媽」女主角趙簫泓上台領獎瞬間。（取材自長沙晚報網）
「監獄來的媽媽」女主角趙簫泓上台領獎瞬間。（取材自長沙晚報網）

從國際影展獲獎作品到陷入「美化罪犯」爭議，中國電影《監獄來的媽媽》因真實案件背景遭全面檢視，引爆輿論風暴；外界質疑片方以「反家暴」包裝已被法院定罪的殺人案件，涉及扭曲司法事實與消費社會議題。隨著官方介入處理、上映計畫傳出撤檔，事件也進一步掀起中國影視圈對真實事件改編界線、公共倫理與創作責任的激烈討論。

由秦曉宇執導的《監獄來的媽媽》，宣稱根據女主角趙簫泓（原名趙曉紅）的真實經歷改編，並由其本人「本色出演」。影片與宣發全程將核心情節包裝為：主角長期遭受丈夫嚴重的家庭暴力，在生命受到威脅、極度無助的絕望情況下「失手反殺」丈夫，強調「正當防衛」、「受暴女性救贖」與「母愛無罪」等主題，講述她服刑出獄後修復親情、獲得家屬諒解的過程。

但隨著網友翻出案件判決書後，事件迅速發酵。據公開司法文書顯示，判決內容並未認定存在長期家暴情節，也未採納「正當防衛」或「家暴反殺」說法。此點與電影宣傳中強調的「反抗家暴失手殺夫」出現明顯落差，引發大量網友質疑片方刻意淡化犯罪事實、美化重罪犯形象。

爭議進一步擴大後，多位法律界人士與評論者也加入討論。有觀點認為，藝術創作固然可以改編真實案件，但若刻意扭曲已被法院認定的核心事實，甚至將加害者重新塑造成受害者，恐對公眾法治認知造成混淆；部分網友更質疑，片方是否藉由「反家暴」議題進行情感包裝，藉此博取輿論與國際影展青睞。另有聲音指出，若案件本身不存在家暴認定，卻以此作為主要宣傳方向，恐對真正家暴受害者造成二次傷害。

也有評論文章指出，真正被消失的，反而是死者張勃本身。文章提到，當社會在情感上急於尋找「完美受害者」時，可能反而讓事實本身被情緒與立場覆蓋，形成另一種公共敘事暴力。

除了劇情改編爭議，電影製作流程與主演身分也引起討論。有媒體指出，趙簫泓在2019年參與拍攝時仍處服刑期間，而電影直到2021年才完成備案，被批評疑似「先拍後備」。此外，外界也質疑其在被剝奪政治權利期間參與商業電影拍攝，是否涉及違規。針對上述問題，目前片方尚未公開完整回應。但該片目前已傳出撤檔消息。 

「監獄來的媽媽」電影劇照。（取材自長沙晚報網）
「監獄來的媽媽」電影劇照。（取材自長沙晚報網）

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