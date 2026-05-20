上海日本料理店持刀行凶案 2名日本人無生命危險

中國上海一家日本料理店19日發生持刀傷人案，據日本外務省相關人士透露，3名傷者中有2人是日本人。日媒引述日本駐上海總領事館表示，2名日本人均無生命危險。

據上海警方發布，19日中午12時25分，浦東公安分局接報警稱，世紀大道某商務樓3樓餐廳內有一男子持水果刀傷人。

民警到場抓獲犯罪嫌疑人，並將3名傷者送醫治療。犯罪嫌疑人為59歲的楊姓男子。警方表示，在調查中發現該男子語言混亂、行為怪異，有精神疾病治療史。目前，案件正在進一步偵辦中。

不過，上海警方通報中沒有透露受傷者國籍身份訊息。

日本共同社引述日本外務省相關人士透露，3名傷者中有2人是日本人。報導引述日本駐上海總領事館稱，2名日本人均無生命危險。

報導表示，案發現場是金融機構雲集的商業中心。商務樓內有日資企業的事務所入駐，在內工作的日本人較多。一名在樓內事務所工作的日本男子說：「聽說出事兒了，我就去店那邊看一看。現場有五六名警察，氣氛有些緊張。我經常去那家店吃飯，所以很吃驚。」

報導說，入駐該商務樓的企業相關人士透露，受傷的日本人中1人為樓內設有辦公室的日資企業高管，1名非日本籍傷者為中國女子。日本政府已向中方提出要確保在中國的日本人的安全。