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香港驚現1元假幣 圖案、中英文字模糊 邊緣缺乏坑紋

世界日報／ 香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧
香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

近日香港市面出現疑似偽造1元硬幣，引起市民關注。有市民在社交平台發文指，早前於街市購物後收到兩枚1元硬幣，其後細看發現其中一枚外觀異常，表面呈「磨砂感」，邊緣亦缺乏應有坑紋，側面反而顯得光滑，與正常流通硬幣明顯不同，因而懷疑為假幣。

綜合大公報、文匯報報導，該名網民在帖文中上載對比照片，指出疑似假幣正面雖印有2017年份，但整體圖案及中英文字模糊不清，細節亦較為粗糙。她進一步以磅秤測試重量，發現該硬幣與正常1元硬幣存在約0.1至0.2克差距。其後，她將硬幣帶往銀行查詢，多名職員初步檢視後亦認為有可疑，表示需作進一步鑑定。

事件隨即在網上引起熱議，不少網民對「1元也有假」感到驚訝，質疑造假成本或高於面值，難以理解其動機。有留言戲稱相關硬幣為「練功幣」，亦有人推測可能屬錯版或經高溫、乾衣機處理導致表面磨損。

不過亦有網民指出，類似個案並非首次出現。有留言翻查資料後表示，同款疑似假1元硬幣早於約10年前已曾被媒體報道，顯示相關情況或非新近出現。亦有人分享曾收過異常10元硬幣，質量明顯較輕，懷疑同樣屬異常流通貨幣。

另有網民上載疑似2元硬幣異常照片，分享疑似受害經歷，提醒公眾在日常找續時需加倍留意。涉事市民其後補充，曾於銀行查詢並獲初步回應「有可能為偽幣」，呼籲市民收取硬幣時應檢查表面紋理、邊緣坑紋及重量等細節，以免誤收可疑硬幣。

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