聽新聞
0:00 / 0:00
香港驚現1元假幣 圖案、中英文字模糊 邊緣缺乏坑紋
近日香港市面出現疑似偽造1元硬幣，引起市民關注。有市民在社交平台發文指，早前於街市購物後收到兩枚1元硬幣，其後細看發現其中一枚外觀異常，表面呈「磨砂感」，邊緣亦缺乏應有坑紋，側面反而顯得光滑，與正常流通硬幣明顯不同，因而懷疑為假幣。
綜合大公報、文匯報報導，該名網民在帖文中上載對比照片，指出疑似假幣正面雖印有2017年份，但整體圖案及中英文字模糊不清，細節亦較為粗糙。她進一步以磅秤測試重量，發現該硬幣與正常1元硬幣存在約0.1至0.2克差距。其後，她將硬幣帶往銀行查詢，多名職員初步檢視後亦認為有可疑，表示需作進一步鑑定。
事件隨即在網上引起熱議，不少網民對「1元也有假」感到驚訝，質疑造假成本或高於面值，難以理解其動機。有留言戲稱相關硬幣為「練功幣」，亦有人推測可能屬錯版或經高溫、乾衣機處理導致表面磨損。
不過亦有網民指出，類似個案並非首次出現。有留言翻查資料後表示，同款疑似假1元硬幣早於約10年前已曾被媒體報道，顯示相關情況或非新近出現。亦有人分享曾收過異常10元硬幣，質量明顯較輕，懷疑同樣屬異常流通貨幣。
另有網民上載疑似2元硬幣異常照片，分享疑似受害經歷，提醒公眾在日常找續時需加倍留意。涉事市民其後補充，曾於銀行查詢並獲初步回應「有可能為偽幣」，呼籲市民收取硬幣時應檢查表面紋理、邊緣坑紋及重量等細節，以免誤收可疑硬幣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。