中國多地大範圍降雨 預計最少持續至5/23

中國近日多地出現暴雨，中央氣象台分析，此輪暴雨是3種天氣系統疊加，形成了類似梅雨季節的環流形勢。氣象監測預計，21日至23日中東部將有新一輪較大範圍降雨，其中長江中下游一帶到華南北部將下起中到大雨，局部地區甚至會有暴雨或大暴雨。

新華社19日報導，中央氣象台監測顯示，15日早上8時至19日早上8時，湖北、湖南、貴州、廣西、海南等多地出現累計達300毫米的強降雨，廣西防城港累計降水量高達825毫米，每小時最大降水量為140.4毫米。京津冀地區、湖北等地多個國家級氣象站，單日雨量打破5月份的歷史最高紀錄。

中央氣象台預計，19日至21日，雨帶將繼續南壓東移，主要影響江南、華南及貴州南部地區，貴州南部、湖南中南部、江西、廣西、廣東等地仍是暴雨的主要影響區域。

中央氣象台首席預報員陳博宇表示，此輪暴雨是3種天氣系統疊加，形成了類似梅雨季節的環流形勢。一方面南海副熱帶高壓位置異常偏北，持續把中南半島和南海充沛的暖濕水汽輸送到南方地區；另一方面蒙古氣旋帶動北方冷空氣南下，和暖濕氣流在南方上空交匯；加上高原槽不斷東移，強化大氣不穩定狀態。

陳博宇表示，3種系統疊加造成此次雨帶穩定、持續時間長，局地強度大的持續性暴雨天氣。

中國連日豪雨，災情不斷，湖南最少造成5人死亡，11人失蹤；貴州最少4人死亡，5人失蹤。

據人民網報導，氣象監測預計，21日至23日，中東部將有新一輪較大範圍降雨過程，西北地區東部、華北、黃淮及東北地區有小到中雨，局地大雨；江漢南部、江淮、江南、華南北部等地有中到大雨，局地暴雨或大暴雨，並伴有雷暴大風、短時強降水等強對流天氣。