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兩岸青年東湖交流季 領略荊楚文化

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第八屆兩岸（湖北）青年東湖交流季，以「民族同心．青春共融」為主題。本報湖北武漢傳真
第八屆兩岸（湖北）青年東湖交流季，以「民族同心．青春共融」為主題。本報湖北武漢傳真

第八屆兩岸（湖北）青年東湖交流季，十九日在武漢登場。來自海峽兩岸約七百人齊聚一堂。主題為「民族同心．青春共融」，活動包括千崗迎台青、青年教師交流會、傳統體育嘉年華、文藝晚會、美食文化交流等。將前往黃鶴樓、武當山、三峽大壩等地參訪，感受荊楚文化，領略湖北魅力。

交流季在中南民族大學表演《楚歌行》悠揚樂章中拉開序幕，著力打造鄂台青年交流交往、交心交融的全新平台，並發布湖北「十項促進鄂台青年交流合作舉措」，助力台青在鄂發展。持續舉辦辛亥首義、三國、屈原等鄂台青年文化交流活動。

交流季在武漢、襄陽、宜昌等地設分會場，活動豐富，包括「鄂台青年船游兩江四岸」，除欣賞沿岸夜景及城市燈光秀，還可參加「文脈共賞．雅韻同行」活動，體驗製作中國結、書籤繪扇、剪紙技藝，欣賞「和韻同心．錦繡中華」文藝表演。

「藝路同行．舞動青春」活動，以舞會友；「楚風沐兩岸．文脈共青春」鄂台青年同心市集，設有皮影戲、湖北藕粉、飛花令、漆扇製作等，供學生參觀體驗。

青年 兩岸 武漢

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