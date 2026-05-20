兩岸青年東湖交流季 領略荊楚文化

「參觀過中關村才發現大陸的進步是很多人無法想像的。無論是醫療、ＡＩ還是新能源汽車，大陸在很多領域都已經取得非常大的進步，處在世界領先水準，完全顛覆了過去的印象」。日前參觀中關村國家自主創新示範區展示中心後，台中多媒體股份有限公司董事長莊子富發出由衷讚嘆。

2026-05-20 00:01