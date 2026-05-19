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上海日本料理店遭人持刀行兇 2名日籍人士被刺傷

中央社／ 台北19日電
1名59歲的男子今天在中國上海市浦東新區一棟商務辦公大樓的日本料理店內持水果刀傷人。示意圖／ingimage
1名59歲的男子今天在中國上海市浦東新區一棟商務辦公大樓的日本料理店內持水果刀傷人。示意圖／ingimage

共同社報導，1名59歲的男子今天在中國上海市浦東新區一棟商務辦公大樓的日本料理店內持水果刀傷人，導致3人受傷。日本外務省相關人士表示，傷者中的2人為日本人，目前傷勢不明。而上海警方則說，這名行兇男子有「精神疾病治療史」。

共同社報導提到，這名男子行兇的訊息是由上海警方所發布。但3名傷者中有2人是日本人的訊息，則是日本外務省相關人士所透露，而日本外務省目前還不清楚這2名日籍傷者的傷勢如何。

報導指出，案發現場是金融機構雲集的商業中心，大樓內並有日資企業進駐，且日本人也比較多。

一名在這棟大樓的日企工作的日本男子說，他聽說出事後曾前往日本料理店前觀察，現場有5、6名員警，氣氛有些緊張。由於他經常去那家日本料理店吃飯，所以對此事很吃驚。

上海 精神疾病 日本

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