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廣西地震…房屋倒塌前生死5分鐘 三兄弟斧頭劈鐵門救全家11人

香港01／ 撰文：林芷瑩
廣西柳州市柳南區發生地震，太陽村鎮三兄弟斧頭劈鐵門救全家11人。圖／香港01
廣西柳州市柳南區發生地震，太陽村鎮三兄弟斧頭劈鐵門救全家11人。圖／香港01

5月18日，廣西柳州市柳南區發生兩次規模5.2地震，不少房屋倒塌，有居民被困，住在太陽村鎮一幢4層民房的廖氏家族被地震驚醒後，逃生時驚覺地面下沉10多厘米，無法推開大鐵門，危急關頭下，幾兄弟輪流用斧頭劈門，讓全家11人成功脫險。

《柳州晚報》報道，太陽村鎮村民廖慶湧介紹，地震時家中只剩二哥還沒睡覺，自己被驚醒後便與二哥叫醒其他家人。當眾人跑到一樓大門逃生時，發現地面已經下陷10多厘米，無法推開大鐵門。

在生死關頭下，廖慶湧與兩名兄長立即用家中的斧頭輪流劈開鐵門，歷時約5分鐘終於劈出一道裂痕，3人便徒手用力將鐵皮掰開，一家11口接連從缺口爬出，得以脫險。

全家逃出後，房屋隨即倒塌，輪流劈門的三兄弟雙手受傷。廖慶湧事後憶述驚魂一幕時不禁心有餘悸，又稱當時劈開鐵門後，兩名兄長各自背着父母，他則抱住、背着三名小孩直接跑走，「真的去鬼門關走了一圈回來，幸運的是我們還活着」。

另據報道，廖慶湧的鄰居打破2樓窗戶玻璃順利逃生，而1樓的一名91歲老人被困在屋內，於18日上午被消防員救出。

5月18日救援人員在廣西柳州柳南區太陽村鎮太陽村社區開展救援。 新華社
5月18日救援人員在廣西柳州柳南區太陽村鎮太陽村社區開展救援。 新華社

延伸閱讀：

柳州一日兩次5.2級地震幾乎在同一位置　專家指不多見兩者有關聯

廣西柳州凌晨5.2級地震　已致2人死亡　91歲長者獲救

文章授權轉載自《香港01》

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