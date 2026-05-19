中國南方豪雨多省釀災 已知18死11失蹤

中國華南連日豪雨災情不斷。繼廣西日前發生皮卡車墜河造成10死後，貴州省貴定縣昨天起連降豪雨，導致淹水及土石坍方，到今天下午3時止已造成4人死亡，5人失蹤。而湖南、湖北省稍早也因豪雨釀災，截至目前共造成4人死亡，6人失蹤，合計16死13失蹤。

綜合中國媒體報導，自18日到今天，貴州省貴定縣受突發性豪雨影響，部分區域出現洪澇和土石坍方，縣內部分地區房屋受淹，且道路損毀，對外通訊更告中斷。

據報導，貴定縣政府已動員武警、公安、消防、衛健、電力、通訊等單位人員趕赴現場，展開人員搜救、遷移、醫療救治、道路疏通、通訊搶修等救援工作，目前仍在進行中。而貴州省政府也派出工作組趕往災區指揮搶險救災。

貴定縣政府防汛抗旱指揮部下午表示，截至今天下午3時止，經初步核實，全縣因豪雨產生的洪災已導致4人死亡，5人失蹤。

在此之前，湖北省恩施州宣恩縣17至18日出現豪雨，最大降雨量達292.6毫米，導致河水暴漲，該縣白水河村河岸多處房屋被淹，部分房屋倒塌，道路中斷。截至目前已造成3人死亡，4人失蹤。

另湖南省石門縣17日起出現極端豪雨天氣，降雨量創下歷史紀錄，截至目前已造成1人死亡，2人失蹤，相關部門已緊急遷移安置1萬8406人。

廣西壯族自治區1輛載有15人的皮卡車，16日晚間行經環江縣一座橋梁時，因大水突然上漲而被沖入河中。經連日搜救，皮卡車已在今天上午11時過後被打撈上岸，截至今天傍晚已確認10人死亡。