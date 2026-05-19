湖北武漢小村逾1成村民罹癌 官方鎖定化工廠調查

中國媒體報導，湖北省武漢市新洲區一座僅585人設籍的村莊中，至少62人罹癌或白血病，疑因當地一座化工廠長期違法排污有關，引發非議。中共武漢市委宣傳部下午表示，武漢市政府已成立聯合調查組，將對相關問題全面深入調查，並及時公布調查結果。

環球網報導，武漢市委宣傳部發布的通報中，已提到位在事發村落「黃土坡村」旁的「昌盛泡花鹼（矽酸鈉）廠」相關環境問題，代表官方已認定污染源來自這家化工廠。

通報提到，武漢市聯合調查組將針對「村民健康、環境生態、生產關停」等問題，展開全面深入調查。

位在武漢市新洲區偏遠地帶的黃土坡村，戶籍人口僅有585人，但10多年來先後有62人罹患癌症和白血病，其中絕大多數為50歲以下的青壯年。其中2015年以來已有19人死亡，另有15人仍在治療。

但有村民透露，因為該村2016年才接通自來水，先前村民長期飲用地下水，村民們普遍認為，全村真實的患病人數，遠不止於上述數字。

有村民直指，位在村子北側、建於1986年的「昌盛泡花鹼廠」，長期以來都沒有取得環評及排污等環保手續許可，卻一直違法排污，是導致村民致癌率及白血病比率偏高的主因。

村民並反映，這家工廠生產時粉塵瀰漫，污水呈「醬油色」流經農田且匯入池塘。靠近排污溝的農作物明顯長勢異常，甚至出現「種紅薯不出苗、雜草枯死」的情況。

58歲的村民徐文階表示，他43歲的妻子2012年確診白血病，治療4年後去世；2017年，26歲的兒媳又罹患白血病，「後來我一統計才發現，村裡這些年竟有62人患癌或白血病」。

根據報導，「昌盛泡花鹼廠」圍牆外就是黃土坡村村民昔日的菜地，地上座落著多座墳墓。徐文階說，其中不少墓主就是因癌症或白血病去世，而當地有10多塊菜地，每戶村民家裡都有患上癌症或白血病的人，有的還不只1人。