在北京行銷台灣觀光 台旅會古剎舉辦沉浸互動展

到台灣觀光一直放在很多大陸民眾的「旅遊清單」上。近期台旅會偕華航、長榮兩大航空公司，在北京的古建築內，舉辦「沉浸互動展」，吸引不少當地民眾前往觀看。

這次展覽名為「探索台灣百Ways沉浸互動展」，由台灣海峽兩岸觀光旅遊協會、「 TAIWAN Waves of Wonder」主辦，中華航空和長榮航空協辦，5月13日至5月20日在「觀中．山門來吧數字藝術館」舉行。

「觀中」舊稱宏恩觀，坐落於北京中軸線北端，距鐘鼓樓北約200公尺，有700多年歷史。前身為元代元貞年間始建的千佛寺，明代正統年間被敕賜為吉祥寺，清代乾隆年間更名為清淨寺，光緒十九年修繕後，賜名「宏恩觀」。中共建政後用途繁雜，近年修繕後於2023年啟用，現為文化藝術空間。

「探索台灣百Ways沉浸互動展」就在原來宏恩觀的「天王殿」登場，展覽使用沉浸式投影技術打造環景體驗空間，在這座古建築內，透過許多大幅實景影像，呈現台灣多樣的自然地貌與空間氛圍。舉凡阿里山的小火車、野柳的女王頭、台南的鹽田、以及台灣各處海岸和港口景觀等，在在凸顯台灣的特色。

展覽期間還有打卡送禮物、蓋章、還有鳳梨酥等活動，吸引不少民眾參與互動，5月16日與17日下午，還有共四場「客家八音X閩南宋江陣X原民舞蹈」現場表演。在小紅書等社群平台上，可見到許多大陸網友打卡痕跡，有民眾說，「總有一天，要去親眼看看吧」，還有民眾表示，「一部溫柔的紀錄片，讓心情整個放鬆下來，北京已開始炎熱，到這裡能感受海風的吹拂」。

據悉，台旅會在北京舉辦類似模式的展覽活動，這屬於首次。

目前大陸官方已經開放上海、福建遊客到金門馬祖，並已宣布將推動恢復上海、福建遊客到台灣本島自由行。