湖北585人村莊62人罹癌 村民質疑化工廠污染

中國湖北省武漢市新洲區一個戶籍僅585人的村莊，近10年來至少34名村民先後罹患癌症或白血病，其中不少是50歲以下青壯年。事件引發村民對當地一家化工廠長期污染的強烈質疑。

據陸媒大象新聞，新洲區李集街道張信村黃土坡村自2015年以來已有34人罹患癌症或白血病，其中19人病故；若加上更早的病例，患病人數達62人，且多為50歲以下青壯年。村民懷疑這一切與新洲區「昌盛泡花鹼廠」長期排污有關。

村民反映，這家工廠成立於1986年，過去生產時粉塵瀰漫，污水呈「醬油色」，通過排污溝流經農田後匯入池塘。靠近排污溝的農作物明顯長勢異常，甚至出現「種紅薯不出苗、雜草枯死」的情況。

58歲村民徐文階表示，他43歲的妻子2012年確診白血病，治療4年後去世；2017年，26歲的兒媳又罹患白血病，「後來我一統計才發現，村裡這些年竟有62人患癌或白血病」。

報導說，昌盛泡花鹼廠的地勢較高，排污溝順著坡蜿蜒而下，經過村民的菜地，匯入村裡水塘。排污溝溝底沉澱一層黑褐色硬殼。

工廠圍牆外就是黃土坡村村民以前的菜地，地上散落多座墳墓。徐文階說，其中不少是因癌症或白血病去世，「這裡有十幾塊菜地，每一戶村民家裡都有患上癌症或白血病的人，有的還不只一人」。

與工廠一牆之隔的菜地主人、60歲的李香桂已確診食道癌。李香桂說，「以前廠子生產的時候，粉塵像霧霾一樣，灰濛濛的啥也看不清。菜葉子上都落了厚厚的一層。後來不敢種菜了，種紅薯不出苗，現在改種玉米，同時下的種子，離排污溝越近長得越矮，高矮能差一半」。

2022年4月7日徐文階曾撥打武漢市長熱線反映情況，隔天村民再次向當地環保部門反映，但等候多日，卻不見官員到現場；期間昌盛泡花鹼廠更以「整改」為名重挖排污溝，並且封閉了原本的排污口。

公開資料顯示，昌盛泡花鹼廠主要生產矽酸鈉（水玻璃）產品，主要用於建材行業作粘合劑、速凝劑等。2022年，武漢市生態環境局調查發現，該廠沒有環評及排污許可，而且位於生態控制線內。第三方檢測報告顯示，廠區污水總鹼度、色度等指標嚴重超標。

村民還指控，環保部門執法過程中出現「提前通風報信」情況。有村民拍攝的影片顯示，工廠負責人曾當面稱有環保人員提前通知工廠堵住排污口。

村民稱，工廠多次偷偷生產排污。村民持續要求官方公布完整檢測數據，並調查當地癌症、白血病高發是否與污染有關。對於外界質疑，新洲區生態環境分局部分執法紀錄和調查材料則以「不予公開」為由拒絕披露。

上述話題引起中國網友廣泛關注，抨擊「這是草菅人命」、「可憐的百姓何處發聲？」、「他們毀了60多個家庭」。