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陸研究發現 塑膠微粒進入身體到助長腫瘤僅需4步驟

聯合報／ 大陸中心／即時報導
越來越多的研究證實，用塑膠杯喝飲料、用塑膠盒微波食物，都會將無數肉眼看不見的塑膠微粒送進身體。（歐新社）
越來越多的研究證實，用塑膠杯喝飲料、用塑膠盒微波食物，都會將無數肉眼看不見的塑膠微粒送進身體。（歐新社）

環球網指出，一項最新研究證實：在超過半數的腸道腫瘤裡，檢測出了塑膠微粒。更令人心驚的是，這些塑料顆粒「邊緣鋒利」、形狀極不規則，像一把把微型刀片嵌在組織中，持續「劃傷」腸道，直接推高癌症復發風險。

塑膠微粒指直徑或長度小於5毫米的塑料顆粒，會通過喝水、吃飯等途徑潛入人體。環球網表示，過去認為塑膠微粒是「惰性異物」，但越來越多的證據顯示，塑膠微粒會穿透細胞屏障，引發慢性炎症，干擾內分泌。而最新研究發現，塑膠微粒會在腫瘤的微環境裡「點火」「鋪路」。

5月14日，上海交通大學、深圳大學、南方科技大學團隊在《自然-健康》期刊上發表一項研究，首次將塑膠微粒在腸道腫瘤中的存在，與患者長期復發風險直接聯繫起來。

研究發現，其中占比最高的是PET——也就是常見的飲料瓶、食品包裝材質，高達40.8%。這些顆粒76%小於100微米，邊緣極不規則，能輕易穿透腸道屏障，直接嵌入細胞內部和細胞外基質，與腫瘤微環境「攪」在一起。

研究人員對患者進行術後隨訪，結果顯示：腫瘤中存在塑膠微粒的患者，復發率更高；胃腸道症狀更重：腹瀉、消化不良、便秘更常見；更容易誘發局部炎症反應。

研究指出，塑膠微粒可能通過誘發慢性炎症、破壞腸道屏障穩態，為腫瘤進展「鋪路搭橋」。

大陸首都醫科大學、中國環境科學研究院等團隊4月20日在《自然-健康》發表的研究顯示，微奈米塑膠微粒已廣泛進入人類大腦。而且，腫瘤周邊腦組織的塑料濃度明顯更高——說明血腦屏障一旦受損，塑料便乘虛而入，往大腦深處「鑽」。

2025年，大陸中南大學湘雅二醫院等研究人員曾在《分子癌症》國際期刊發表一篇文章，剖析塑膠微粒與癌症的關聯：

第一步：鑽進去，賴著不走。塑膠微粒非常小，尤其是奈米級的，小到可以鑽進細胞裡。研究發現，在結腸癌細胞中，越小的塑料顆粒越容易被細胞「吞進去」。一旦進去就不容易被排出來，還會讓細胞變得更「活躍」、跑得更快——這在癌症裡叫「轉移能力增強」。

第二步：搞破壞，損傷DNA。塑膠微粒進入細胞後，會引發「氧化應激」的反應，可以理解為細胞內部「生鏽」了。這種狀態會損傷DNA，而DNA一旦受損，突變的風險就大大增加。突變多了，癌細胞就可能「趁火打劫」。

第三步：引發炎症。塑膠微粒進入人體後，免疫系統會把其視為「外來敵人」攻擊。但因塑料無法被分解清除，這場戰鬥就變成沒完沒了的慢性炎症，炎症會釋放IL-6、TNF-α等「火種」因子，幫助癌細胞增殖、遷移甚至轉移。

第四步：擾亂激素。塑料在生產時添加了增塑劑、抗氧化劑等化學物質。這些物質本身就是內分泌干擾物，會擾亂雌激素、雄激素等激素的正常工作。激素一亂，某些癌症的風險就會上升。

環球網指出，塑膠微粒不是直接「致癌」，而是不斷製造有利於癌症的環境。但日常生活中只需七個簡單方法，就能將塑膠微粒的傷害降到最低：

一、少用一次性塑膠製品，用玻璃、陶瓷、不銹鋼製品替代；

二、避免用塑膠砧板；

三、將自來水燒開並沉澱5分鐘，可去除至少80%的塑膠微粒；

四、避免用塑膠容器在微波爐加熱食物；

五、選擇不含磨砂顆粒的洗護產品，給兒童選用木質玩具；

六、盡量不吃魚蝦內臟；

七、不沾鍋有劃痕就停用。

癌症 腫瘤 塑膠微粒

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