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川習合影…天壇同款機位 遊客紛打卡

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
川習會期間中美元首赴北京天壇，連日來有許多中外遊客在天壇公園祈年殿區域打卡拍照。（中新社）
川習會期間中美元首赴北京天壇，連日來有許多中外遊客在天壇公園祈年殿區域打卡拍照。（中新社）

川習會期間，習近平與川普到北京天壇步行參觀，帶火天壇，連日來遊客滿滿，前往打卡拍照。

中通社報導，十四日中美元首參觀天壇，並在祈年殿前的廣場合影。「同款機位」很快成為熱門打卡點。導遊楊黎麗稱，她帶旅遊團來天壇遊覽前，專門把這張合影發給遊客，以便大家拍照時參考。

北京市民趙景（化名）和妻子也在周末專程趕來打卡。「中美元首都來了，我們也想拍一張留念」。他說，自己還特意沿著主軸線尋找元首合影的精確位置。

天壇工作人員表示，習近平同川普參觀天壇當天，主軸線附近的合影點位曾做臨時標記，不過已被清潔人員擦掉。工作人員表示：這兩天天壇客流明顯增加，不少遊客都是衝著「同款機位」來的。

從廣東潮州到北京旅遊的章秀玲表示，她選擇在祈年殿前留影，不僅是追隨元首外交的熱度，更是因為天壇本身所承載的文化意蘊：這裡既體現了中式美學的對稱之美，也能讓人們感受到古代敬天禮神的思想。

專門打卡中美元首同款合照點位的不止中國遊客，不少外國遊客也在祈年殿前舉起手機自拍留念。一對澳大利亞夫婦在祈年殿前合影時笑稱：「天壇太美了！很驚艶！我們這次是為了打卡中美領導人同款」。談及天壇承載的文化意蘊，他們表示：「我們非常能體會到天壇祭天祈福的意義。這種祈願的情感，其實東西方是相通的」。

楊黎麗說，對於外國人來說，相比天壇，故宮、長城是更加知名的中國名片。這次川普到訪後，天壇的文化意義和建築之美可能會被更多外國民眾所了解。

天壇始建於明朝永樂十八年（一四二○年），是明清皇家舉行祭天、祈穀典禮的場所，如今是世界現存規模最大、保存最完整的古代皇家祭天建築群。作為世界文化遺產和中國傳統文化的重要地標，天壇迎接過多位國際政要。美國前總統福特曾於一九七五年到訪天壇，英國女王伊麗莎白二世、加拿大前總理哈珀及德國前總理梅克爾都在訪華期間遊覽過天壇。

習近平 川習 北京

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