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中日關係不佳 北京上海電影節接連停辦日本電影週

中央社／ 上海18日電

日本首相高市早苗發表「台灣有事」說衝擊中日關係下，即將於6月舉辦的上海國際電影節將不會舉辦「日本電影週」活動。先前，4月間舉行的北京國際電影節即未設置「日本電影週」。

共同社今天報導，2026上海國際電影節將於6月12至21日舉行，據主辦方消息，今年上海電影節將不會舉辦「日本電影週」活動。4月的北京國際電影節同樣未設置「日本電影週」。

報導引述上海電影節一名相關人士表示，電影本是傳遞日中兩國人民情感的機會，令人遺憾，期待明年能夠舉辦。

報導指出，2006年以來，中方與「日中電影節實行委員會」（東京）一直聯合主辦日本電影週，在中國幾乎年年不缺席。在日本政府2012年將釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）國有化，以及COVID-19疫情之際也未曾中斷。

2025年11月，高市早苗在國會答辯上提出「台灣有事」的說法後，引起中國方面的極度不滿。「蠟筆小新」系列最新影片在中國暫緩上映，其餘日本新片也接連被推遲上映。

不只是電影，日本娛樂界藝人在中國的多個活動遭取消，如音樂劇「美少女戰士Sailor Moon」、濱崎步演唱會等都被叫停。其他方面，中方也停飛眾多日本航班，並勸阻民眾赴日旅遊。

高市早苗 北京 日本

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