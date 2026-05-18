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美媒記者北京街頭打卡 與大爺切磋乒乓球、挑戰豆汁

香港01／ 撰文／吳真銘
5月15日，貝爾在北京朝陽公園與一位大爺進行了「乒乓外交」（左圖）；美國全國廣播公司（NBC）的記者挑戰了北京豆汁，表示「太難下咽了」（右圖）。 圖／CCTV國際時訊、X@SpecialReport
5月15日，貝爾在北京朝陽公園與一位大爺進行了「乒乓外交」（左圖）；美國全國廣播公司（NBC）的記者挑戰了北京豆汁，表示「太難下咽了」（右圖）。 圖／CCTV國際時訊、X@SpecialReport

美國總統川普（Donald Trump）5月15日結束為期三日對中國的國事訪問。在川普訪華期間，多位美媒記者走進北京街頭打卡，體驗北京市民的日常生活。

據CCTV國際時訊報導，5月14日，美國福斯新聞（Fox News）記者拜爾（Bret Baier）到北京一家便利店打卡，測試其新推出的人形機械人員工。拜爾向機械人說「你好，我能來一根香腸嗎？」，機械人回答「沒問題」後開始工作，準確出餐。據悉，人形機械人員工目前已在北京50個不同的地點投入使用。

5月15日，拜爾去到北京朝陽公園，他介紹，在北京，打乒乓球是一種生活方式，公園裏隨處可見乒乓球桌。他與朝陽公園的一位大爺展開「乒乓外交」，與對方切磋乒乓球。他表示「一個小小的球真的可以改變世界」。此外，他還去北京動物園看大熊貓，並感慨「這些大熊貓代表著世界兩大經濟體之間至關重要的文化橋樑」。

除了拜爾外，美國廣播公司（ABC）的記者體驗了北京的人形機械人和無人駕駛汽車，美國全國廣播公司（NBC）的記者挑戰喝北京豆汁，直言「太難以下咽了」。福斯新聞記者彼得·杜西（Peter Doocy）則稱，在北京麥當勞可以吃到「脆皮帶骨雞翅」，星巴克會供應千層面，他感嘆和美國的「很不一樣」。

據此前報導，川普訪華期間，同行的輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳被拍到在北京方磚廠69號炸醬麵店門外端著碗，大口吃炸醬麵，引起多人圍觀。此外，他也品嘗了豆汁、蜜雪冰城等。

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文章授權轉載自《香港01》

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