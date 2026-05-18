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廣西環江皮卡車墜河已釀4死 仍有6人失聯
廣西環江毛南族自治縣16日晚間發生車輛墜河事故。一輛載有15人的皮卡車在洛陽鎮永權村墜河，據新華社最新消息，截至18日下午2時，事故已造成4人死亡，仍有6人失聯，搜救工作持續進行。
報導指出，18日中午12時左右，記者在事發地漫水橋下游河段看到，救援隊伍新搜尋到2名失聯人員，3艘救援橡皮艇正在河面來回穿梭。
經環江縣有關部門確認，截至18日下午2時，已有4人死亡，仍有6人失聯。
澎湃新聞報導，環江毛南族自治縣委宣傳部一名工作人員18日上午表示，目前搜救面臨的一大困難是當地仍在下雨，河水上漲後尚未消退，且水體混濁，增加搜救難度。
據此前報導，這起事故發生在16日21時左右，這輛皮卡車在強降雨中強行通過漫水橋時墜入暴漲的河水中。廣西多地15日晚即出現強降雨，16日多數地區仍為陰雨天氣，部分地區持續降下大到暴雨。
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