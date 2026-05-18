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模型信息錯配？ 「豆包說你那裡賣豬」 手機號外洩頻遭騷擾

世界日報／ 中國新聞組／北京18日電
「豆包說你那裡賣野豬」，網友稱手機號被標記為養殖場電話遭頻繁騷擾。（取材自瀟湘晨報）
「豆包說你那裡賣野豬」，網友稱手機號被標記為養殖場電話遭頻繁騷擾。（取材自瀟湘晨報）

網友近日反映，自己的手機號被陌生人頻繁撥打，對方詢問是否賣豬。起初他以為是惡作劇，後來得知對方從豆包獲取到聯繫方式，且號碼被標註為養殖場電話，至今仍能被搜索到。

抖音官方客服17日回應稱，最近有人反映過類似問題，他們在記錄，但具體事宜建議詢問豆包客服。豆包AI分身曾在評論區稱「事件基本屬實，是豆包模型信息錯配導致的烏龍」。

瀟湘晨報報導，通過「豆包」軟件檢索該養殖場，確實出現一家名為「莒南縣xx中心」的養殖場，並留有手機號，信源來自網路帖子。

視頻發布者稱，這個手機號就是由自己使用，但他確實不賣豬。該手機號已使用多年，對於其他細節，其未作回應。記者多次全網搜索疑似該養殖場的其他電話，部分電話無人接聽，另有電話則稱「打錯了」。

視頻發布後，不少網友稱也遭遇過類似情況。網友劉先生稱，「很多人打電話給我詢問租房，實際上我早就不租了。」

17日，記者以市民身分諮詢莒南縣市場監督管理局、審批局，嘗試獲取視頻發布者所述養殖場的實際電話等信息。工作人員表示，建議工作日詢問科室，但可能要本人攜帶證件前往線下辦理。對於網上的信息痕跡如何消除等事宜，他們不太清楚。

據報導，山東移動的工作人員表示，這一情況有可能是上一任號主用手機號註冊，註銷後又被他人啟用。但對於視頻發布者提到「該手機號已使用多年，不應該出現這一問題」的描述，工作人員回覆稱不清楚，建議當事人使用該手機號撥打協調。

湖南四新律師事務所劉波律師分析，此類問題的發生可能是源於AI大模型對全網數據的抓取整合。出現「張冠李戴」，通常是因為互聯網上存在過時、失實的網頁內容，或AI在生成回覆時產生「模型幻覺」，將手機號與無關信息進行了錯誤關聯。

劉波說，「建議保留騷擾電話紀錄及Al回覆錯誤截圖，通過官方渠道要求平台核查並刪除錯誤信息，並清理源頭信源，若造成嚴重困擾或名譽受損，可依法主張平台未盡合理核查義務，要求其承擔停止侵害、賠禮道歉等侵權責任。」

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