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商標年份還寫錯…北京「山寨一蘭」全面抄襲 網批明目張膽

世界日報／ 中國新聞組／北京18日電
北京出現山寨版「一蘭」拉麵。(取材自小紅書)
北京出現山寨版「一蘭」拉麵。(取材自小紅書)

日本連鎖拉麵「一蘭」在中國出現山寨版？近日網友踢爆一家在北京開幕的拉麵店疑似假冒一蘭，甚至上架中國主流外賣平台，引發社交媒體輿論譁然，痛批山寨業者太明目張膽。由於正版一蘭在北京並無分店，日本一蘭總部公關部門於15日接受採訪時回應，已交由法務部門處理。

香港01引述TVBS新聞網報導，這宗山寨事件起源於中國網友在社交平台X上流傳的一張手機截圖。畫面顯示，在外賣公司「美團」旗下的外賣應用程式「美團外賣」中，出現一家位於北京地址的拉麵店。

北京出現山寨版「一蘭」拉麵。(取材自小紅書)
北京出現山寨版「一蘭」拉麵。(取材自小紅書)

該店的視覺設計與福岡「一蘭」經典的綠、紅、黑品牌配色與字體極為相似，販售的經典品項也冠上「一蘭豚骨拉麵」。其商標、招牌及菜單均高度模仿正版，但細節上錯漏百出，例如將創業年份「昭和35年」改為「建國65年」。這張截圖隨後被日本網民瘋傳，直呼山寨手段「粗暴」，簡直把知識產權當作兒戲。

根據一蘭拉麵官方網站公告，目前全球的海外分店共計僅有九家，目前在北京境內，根本沒有開設任何官方門市。

北京出現山寨版「一蘭」拉麵。(取材自小紅書)
北京出現山寨版「一蘭」拉麵。(取材自小紅書)

日媒「J-CAST新聞」15日向一蘭總部公關部門求證。公關部發言人坦言：「我們公司已經掌握相關情況，目前法務部正在進行處理」，由於回覆當下仍有部分事項正在確認與處理，發言人表示不便詳細說明。

事實上，這並非一蘭第一次面臨山寨危機。一蘭過去曾多次因商標與店裝遭到抄襲而蒙受品牌損失。一蘭官方網站嚴正警告：「市場上已出現多起模仿一蘭門市、產品及假冒官方網站的詐欺行為。全球所有『一蘭』拉麵門市皆為日本總部直營，從未參與、亦不接受任何加盟合約或商標授權。請消費者務必提高警覺，切勿上當受騙。」

北京出現山寨版「一蘭」拉麵。(取材自小紅書)
北京出現山寨版「一蘭」拉麵。(取材自小紅書)

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