真該道歉…看「給阿嬤的情書」偷拍還PO網 女星盧昱曉翻車

女星盧昱曉近日因版權意識缺失深陷輿論風波。5月17日凌晨，盧昱曉在社交平台分享觀影日常，卻直接曬出影廳內大銀幕的LIVE（動態）照片，畫面正是目前正在熱映且票房已突破人民幣4億元（約5800萬美元）的電影「給阿嬤的情書」。此舉隨即遭到網友與影評人的強烈砲轟，指其涉嫌「屏攝」違法。

「屏攝」即在電影院內對放映中的銀幕進行錄音錄影。盧昱曉發布的LIVE圖本質上屬於二至三秒的動態影像，已觸犯「電影產業促進法」第31條關於未經許可不得錄音錄影的規定。事件發生後，盧昱曉雖然緊急刪圖，卻在第一次編輯文案時，不慎將片名誤寫為「給阿塘的情書」，粗心的舉動再度激怒大眾，被指對創作者極不尊重。

面對排山倒海的批評，盧昱曉17日下午正式發文致歉，坦言「我的行為確實傷害了電影創作者的心血，無論初衷如何，都是不當的」，並將照片替換為官方劇照。

然而，這起事件在網路引發兩極化的討論。不少理性的網友與業內人士認為，明星具有龐大的粉絲輻射效應，帶頭屏攝會引發粉絲跟風「劇透」，是對演藝行業的二次傷害；但令人擔憂的是，盧昱曉的道歉文下方，仍有大量粉絲護航力挺，不解地詢問「至於嗎？是不是小題大做了？」暴露出大眾對於院線版權保護的認知依然薄弱。

現年26歲的盧昱曉，近年憑藉古裝劇「雲之羽」中聰明隱忍的「上官淺」一角人氣大漲，與丞磊組成的CP暴紅，隨後接連出演「惜花芷」、「入青雲」等話題劇，成為備受矚目的新一代「男神收割機」。

然而，這並非她近期首次捲入爭議。就在本月初（5月6日），她才因新劇「何不同舟渡」在片場的表現引發「不敬業」的負面傳聞，被爆料讓同劇男星陳星旭苦等七小時。當時其工作室迅速發布法律聲明維權，澄清影片遭到惡意剪輯，才讓風波逐漸平息。

不料剛走出不敬業陰霾，如今又因「隨手一拍」踩到法律與版權紅線。身為享受行業紅利的演藝從業者，如何以身作則、讀懂「龍標亮起即禁拍」的分量，顯然已成為她與團隊亟需補修的文明課題。