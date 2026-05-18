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頭皮發麻…暴雨後 廣東蟑螂大軍成群竄出

世界日報／ 中國新聞組／北京18日電
廣東近日出現持續強降雨，暴雨後，大批蟑螂從下水道竄出，嚇壞許多民眾。（視頻截圖）
廣東近日出現持續強降雨，暴雨後，大批蟑螂從下水道竄出，嚇壞許多民眾。（視頻截圖）

據羊城晚報及瀟湘晨報報導，5月15日，廣東出現持續強降雨，暴雨後，大批蟑螂從下水道湧出，密集爬行在街道及建築物表面，引發民眾恐慌，不少人直呼：看了頭皮都發麻、密集恐懼症犯了。

羊城晚報指出，據相關研究，蟑螂已被證明攜帶大約40～50種致病細菌，如痢疾桿菌、致病大腸桿菌、鼠疫桿菌、肝炎病毒、肺炎病毒等。因此，被蟑螂汙染的食物會使人患腸胃炎、食物中毒、痢疾、肝炎、肺炎、脊髓灰質炎、結核等，但藥物已經難以輕易殺死蟑螂。

報導稱，蟑螂的主要活動場所是人類住所周邊的室外，如房前屋後的雜物堆、垃圾堆、下水道，以及溫室和養殖場等。防蟑首要之物是加強室內衛生。蟑螂喜歡潮濕的環境，年久失修的管道、滴水的水龍頭、潮濕發霉的角落，都會為蟑螂創造適宜的生存環境。而各種食物殘渣碎屑，也是蟑螂賴以為生的食糧。

因此，保持家中乾淨整潔且乾燥通風，晚上不要在外面留任何食物和垃圾包括寵物糧，物品收納整齊不要堆放雜物，就能很大程度上斷絕蟑螂的活動。此外，堵住管道、門窗周圍的縫隙，也可以從物理層面防止蟑螂。

中國天氣網訊指出，16日至17日，廣東將持續強降雨天氣。明天，珠江三角洲大部分地區和粵西沿海市縣陰天，有大雨到暴雨，局部（特）大暴雨，其中珠江三角洲南部和陽江有暴雨到大暴雨，局部地區特大暴雨。展望19日至20日，廣東省西部市縣將有中雨，局部大雨或暴雨，其餘市縣多雲有陣雨；21日起降水可望明顯減弱。

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