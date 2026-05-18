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臉皮夠厚…滬女穿大吊牌旗袍街頭拍照 網：攔不住貪便宜

世界日報／ 中國新聞組／北京18日電
女子穿旗袍拍照打卡，裙角下赫然晃著一塊大吊牌。(視頻截圖)
女子穿旗袍拍照打卡，裙角下赫然晃著一塊大吊牌。(視頻截圖)

近日在上海街頭，一名女子身穿旗袍拍照打卡，裙角下赫然晃著一塊大吊牌，上面印著「試穿請保留，拆除不退不換」，據說她就這樣帶著吊牌拍了一個多小時。

原來，這個巨大吊牌就是商家為了防止某些顧客為了占便宜，穿完就說不合適退貨退款的無奈之舉，可衣服已經被對方穿過多天，根本無法二次銷售，本以為設計這款巨大吊牌，並標上「試穿請保留，拆除不退不換」的字眼就萬無一失了。

只是商家沒想到的是，你有張良計，他有過牆梯，白嫖顧客的臉皮已經厚到超出了商家的想像。

對此，有網友紛紛獻計，讓商家把吊牌做得更大一些，最好是放在胸前，讓她拿不下也塞不進裡面，看她還敢不敢穿出來拍照。

瀟湘晨報報導，如今的吊牌，早已不是那塊指甲蓋大小的面料說明，而是膨脹到了A4紙那麼大，硬到能當餐墊，醒目到被網友調侃「路過都能隨機扇飛一個路人」。然而，吊牌做得再大、再硬，終究只是一張紙。

巨型吊牌並非憑空出現，它是商家被高退貨率逼出來的「應激反應」。追根溯源，「七天無理由退貨」本是保護消費者的制度善意，卻被一些人扭曲為「七天免費穿」的省錢攻略。

2025年雙11期間，電商綜合退貨率為61.5%，其中服裝直播領域退貨率超80%。有批發商無奈表示，一批售價近千元的羊毛大衣，退貨率超60%，退回的衣服沾著粉底、帶著火鍋味；還有學生社團訂購數十套演出服，使用後集體退貨，衣服上留有明顯汗漬和舞台妝痕跡；穿搭博主批量購買服裝拍照引流，拍完再全額退款。

「穿後即退」、「打卡退貨」等行為愈演愈烈。在商業邏輯上，如此高的退貨率直接侵蝕商家利潤，商家不得不使出最直接的辦法——讓吊牌大到藏不住、硬到穿不了。

不過，社交平台上，無損拆吊牌的教程隨處可見，「羊毛黨」拆招的速度絲毫不遜於商家出招。吊牌生產商則馬不停蹄地升級「裝備」——粘貼式防偽標籤、一次性鎖扣層出不窮。

女子穿旗袍拍照打卡，裙角下赫然晃著一塊大吊牌。(視頻截圖)
女子穿旗袍拍照打卡，裙角下赫然晃著一塊大吊牌。(視頻截圖)

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