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睡夢中被搖醒… 廣西柳州500年來最強震 屋倒2死 轉移7000人

世界日報／ 中國新聞組／北京18日電
廣西柳州5月18日零時21分發生5.2級地震，導致部分房屋倒塌，目前已知有4人送醫，3人失聯。（中新社）
廣西柳州5月18日零時21分發生5.2級地震，導致部分房屋倒塌，目前已知有4人送醫，3人失聯。（中新社）

廣西柳州5月18日零時21分發生5.2級地震，據新華社今晨6時最新報導，初步統計當地已有四人送醫，兩死一人失聯，房屋倒塌13棟，轉移群眾7000餘人。據報導，這是柳州500年來最強地震，震感強烈，部分地區仍傳出有人受困，國務院已派出工作組到場全力開展救援。除了地震，廣西河池16日晚上發生一輛載有15人的皮卡車在暴雨中墜河意外，目前造成1死9失聯，失聯者均為受雇種紅薯的女性，目前相關責任人已被依法控制。

中新社指出，據廣西地震局通報，18日0時21分在廣西柳州市柳南區發生5.2級地震，震源深度8公里。柳州、桂林、貴港、梧州、河池、南寧、來賓市城區均有震感。目前已造成太陽鎮多棟沿街自建房屋倒塌，有人員被困，部分房屋出現開裂。太陽村鎮部分民房倒塌或開裂。

「轟隆一下就塌了！」太陽村村民黃女士說，她當時正在家中睡覺，被母親的喊聲驚醒，趕緊逃出，發現前面一排房子都倒了。市區許多居民前往廣場空曠處避險。柳州市市民廣場附近已有大批民眾在廣場上搭起帳篷避險，周邊道路也停滿了汽車。

柳州市民劉所菊說，她在睡夢中被地震搖醒。市民黃女士則表示，17日已經感受到多次地震，這次5.2級最強烈。「全家人都被晃醒了，很害怕，現在帶著帳篷打算今晚睡廣場上」 。香港也有居民表示感到這次地震。

一家名為「英姑糖菸酒店」的店鋪及其周圍樓房出現大範圍坍塌。18日凌晨，該店鋪老闆說，「地震了，目前我們是安全的」。

由於此次是淺源地震，疊加柳江沉積層鬆軟地質，局部出現「場地放大效應」，加劇了震中區域破壞。國務院抗震救災指揮部、應急管理部全力組織人員搜救，並啟動國家地震災害三級應急響應。

據央視報導，16日晚，廣西河池一輛載有15人的皮卡車在途經洛陽鎮永權村肯任屯漫水橋時墜河，目前車上1死9失聯。經查，當日雇主組織28人在洛陽鎮永權村肯任屯油茶林套種紅薯，收工後，皮卡車搭載15人返程。截至17日上午7時已搜救6人上岸，其中5人沒有生命危險，1人無生命體徵，仍有9人失聯，相關搜救工作正在持續開展。國家防辦已派工作組赴廣西協助指導車輛墜河人員搜救工作。

當地一名村民稱，雇主的老婆去監工也被沖走了；他此前也跟這名雇主出去做過幾天工，「感覺坐車太危險了，後來不去了」。當地村幹部稱，事發時皮卡車駕駛室中有7人，車斗中載8人，落水失聯者均為女性，獲救者中有一名15歲少年回憶起事發經過時，腳都在發抖。初步了解是司機晚上開車時，漫水橋漲了水，司機看不清路，把車開水裡了，開車的是工頭20多歲的兒子。

廣西柳州5月18日零時21分發生5.2級地震後，不少民眾因不敢待在家裡，紛紛前往空曠處搭帳篷過夜。（中新社）
廣西柳州5月18日零時21分發生5.2級地震後，不少民眾因不敢待在家裡，紛紛前往空曠處搭帳篷過夜。（中新社）

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