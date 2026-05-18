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廣西柳州地震釀2死 最後1名91歲被困老人獲救送醫
據新華社最新消息，廣西柳州市抗震救災指揮部表示，截至18日上午11時10分，救援隊伍在柳南區太陽村鎮太陽村社區受災現場，搜救出最後一名被困人員。該名被困者為91歲老人，經醫務人員確認，生命跡象平穩，已送醫救治。
據中國地震台網測定，18日凌晨零時21分，廣西柳州市柳南區發生5.2級地震，震源深度8公里。柳州、南寧、桂林、貴港、梧州、河池、來賓等城區均有明顯震感。
柳州市抗震救災指揮部通報指出，截至18日凌晨4時，地震造成房屋倒塌13棟，4人送醫，均無生命危險；另有3人失聯，轉移群眾7,000餘人。
新華社隨後報導，救援隊伍在受災現場，已搜救出2名被困人員，經醫務人員確認已無生命跡象。死者分別為63歲男性藍某，及其53歲妻子藍某鸞。
根據相關報導，柳州地震原先傳出3人失聯，目前應可確認，其中兩人不幸罹難，另一人已經獲救。
公開資料顯示，震中位於柳南區太陽村鎮，距離柳南城區13公里，距離柳州市城區16公里。據中國地震台網速報目錄，震中周邊200公里內近5年共發生5次3級以上地震，本次地震規模最大。
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