暴雨釀災 廣西環江卡車墜河已致2死8失聯

據新華社報導，5月16日晚，一輛皮卡車在廣西環江縣洛陽鎮永權村墜河，車上載有15人，其中5人生還。截至18日上午9時左右，已知有2人不幸死亡，另有8人失聯。搜救隊伍正利用河流攔水壩調節降低河流水位，全力搜尋失聯人員。

據悉，這起事故發生在16日21時左右，這輛皮卡車在強降雨中強行通過漫水橋時墜入暴漲的河水中。

環江縣全稱為「環江毛南族自治縣」，為廣西壯族自治區河池市轄縣，位於廣西西北部，雲貴高原東南麓。

網上公開資料顯示，環江縣總人口約38萬人，其中「毛南族」人口6.5萬人，是「毛南族」主要聚集地。「毛南族」是中國人口較少的山地民族之一，屬漢藏語系壯侗語族侗水語支。根據《中國統計年鑒-2021》統計，中國境內毛南族的人口僅約12.4萬人。

廣西多地15日晚即出現強降雨，16日多數地區仍為陰雨天氣，部分地區持續降下大到暴雨，廣西南部局部地區甚至遭遇大暴雨至特大暴雨，最大雨量為防城港防城區那良鎮的300.4毫米。

中國天氣網指出，5月18日至20日，廣西降雨仍頻繁，防城港、河池、柳州等局地有暴雨或大暴雨，並伴強對流，提醒當地民眾外出應留意交通安全，盡量避開較強降雨和強對流時段，防範次生災害的發生。