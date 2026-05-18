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廣西柳州地震已致2死1失聯 緬甸隨後也傳5.2級地震
據新華社上午10時發布的最新報導，廣西柳州市抗震救災指揮部表示，截至18日上午8時14分，救援隊伍在柳南區太陽村鎮太陽村社區受災現場，搜救出2名被困人員，經醫務人員確認已無生命跡象。目前仍有1人失聯，搜救工作持續進行中。
中國地震台網今日上午發布，18日10時05分，緬甸（北緯16.55度，東經96.25度）也發生5.2級地震，震源深度10公里。
新華社指出，18日凌晨零時21分，廣西柳州市柳南區發生5.2級地震，震源深度8公里。地震發生後，柳州市抗震救災指揮部第一時間啟動應急響應，統籌應急、消防、公安等部門展開人員搜救和群眾轉移工作。
報導稱，當地同步對轄區房屋建築安全、供水供電系統、交通幹道、橋梁、礦山及地質災害隱患點展開全面排查。後續將密切監測餘震活動及災情動態，加快受損設施應急搶修，並做好群眾轉移安置和安撫工作。
另據星島頭條報導，死者分別為63歲男性藍某，及其53歲妻子藍某鸞。報導指，這起地震造成至少13棟房屋倒塌、3人失蹤，逾7,000名居民緊急疏散。
《極目新聞》指出，廣西地震局官網記錄近年來廣西的5級地震包括：2019年10月12日22時55分，廣西玉林市北流市（北緯22.18度，東經110.51度）發生5.2級地震，震源深度10公里，未造成人員傷亡報告；2019年11月25日，廣西百色市靖西市附近，發生5.2級地震，震源深度10公里。
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