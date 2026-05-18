廣西柳州地震已致2死1失聯 緬甸隨後也傳5.2級地震

據新華社報導，5月16日晚，一輛皮卡車在廣西環江縣洛陽鎮永權村墜河，車上載有15人，其中5人生還。截至18日上午9時左右，已知有2人不幸死亡，另有8人失聯。搜救隊伍正利用河流攔水壩調節降低河流水位，全力搜尋失聯人員。

2026-05-18 11:56