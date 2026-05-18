即釣即烹 香港三門仔「漁＋樂」魚場周日湧200人

為進一步推動產業多元化發展，香港漁護署繼推出「農＋樂」農場計畫後，去年9月推出「漁＋樂」魚場計畫，獲得計畫認證的魚場既是垂釣場地，也提供即釣即烹服務，來客可以獨享寧靜，也可呼朋引伴分甘同味。

大公報報導，大埔三門仔有魚場取得認證後，每月都有學生團體前往，已有不少一家大細前往體驗休閒垂釣，星期日高峰期時多達200名遊人到訪。

截至今年4月30日，68個合資格魚場已加入「漁＋樂」計畫，包括來自深灣、鹽田仔等全港10個養魚區的魚場，以及集中於白泥、流浮山和元朗一帶的內陸休閒魚場。從事水產養殖的魚場取得計畫認證後，可舉行休閒垂釣和教育導賞活動，也可售賣自家養殖漁產品。若取得食物環境衛生署相應牌照，魚場可為客人無火煮食。

漁護署漁業主任林朗軒表示，該計畫亦便利魚場提供休閒活動，增加輔助業務，從而提升養魚戶收入，推動漁業多元化和可持續發展。

大埔三門仔一個養殖本地龍蝦和海魚的魚場取得認證後，迎來釣友、老饕，甚至一家大小。沙巴龍躉、藍瓜子、黃立鯧、紅鮋，釣客各憑本事，釣到的都可交由魚場負責烹煮。懶得動手釣的話，直接下單點菜，在魚場上品嘗海鮮，別有風味。不少前往垂釣的市民大讚魚場風景秀麗，而且場地質素得到計畫保證，大可放心品嘗海鮮，口福眼福一併滿足。

魚場負責人杜晉漳表示，每月都有學生團體到來，了解養殖業和經營休閒垂釣的模式，也有市民帶子女來釣魚，享受家庭樂。星期日高峰期時多達200名遊人到訪，「多些學生和後輩認識養魚業是好事。」