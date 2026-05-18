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林憶蓮啟德演唱會帶動消費 大陸歌迷2小時消費1.1萬美元

世界日報／ 香港新聞組／香港18日電

香港盛事一浪接一浪，「盛事經濟」以及衍生的「票根經濟」帶旺消費市場。名歌手林憶蓮16日起一連兩晚在啟德主場館舉行演唱會。啟德體育園表示，是次演唱會吸引不少大陸及海外高消費力歌迷訪港，帶動住宿、餐飲及零售等多個消費環節。有大陸歌迷兩小時內已消費9萬元（港幣，下同，約1.1萬美元）。

大公報報導，啟德體育園指出，為配合林憶蓮演唱會舉行，啟德零售館的指定商戶及餐飲品牌，為持當日門票的歌迷提供優惠，以吸引他們提早到場消費及停留，進一步放大「演唱會經濟」的乘數效應。

上海歌迷金小姐表示，今次專程來港觀看兩場演唱會，計畫逗留4天。抵港首天便盡情購物，短短兩小時內已消費9萬元，她表示，「香港的購物和美食餐飲，對我們而言仍然非常具有吸引力。」被問到此行的個人預算，她直言：「沒有上限。」

金小姐表示，自己曾多次訪港，而啟德零售館為她帶來新體驗，進一步提升重訪意願，「啟德體育園這個新地標，連同附近的零售同餐飲設施，讓我重新認識香港。」

林憶蓮香港歌迷會會長Lawrence指出，啟德體育園作為香港新地標，不但提升整體演出氣氛，亦結合啟德零售館，為歌迷在入場前後提供更多停留、打卡及交流空間。隨着更多大型演唱會落戶香港，他期望未來可有更多融合創意、零售及文化元素的應援安排，進一步豐富本地「應援經濟」的發展。

歌迷會也於啟德零售館舉行期間限定珍藏展，展出黑膠唱片、歷年演唱會門票、海報及雜誌剪報等珍藏，讓各地樂迷在入場前先行「熱身」，同時配合票根優惠享受餐飲及消費體驗。

其中，廣州歌迷謝先生稱，特意提早到零售館內的居食屋用餐，「優惠安排很方便，什麼都不用做，消費滿350元即可減50元，十分吸引。」本地歌迷李小姐與友人表示，今次到啟德體育園聽歌消費「一舉兩得」。

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