三星堆7號坑 發現最早隕鐵文物

近日，四川大學考古文博學院與四川省文物考古研究院合作，在國際期刊「亞洲考古研究」上發表題為「三星堆發現青銅時代最早隕鐵器物」的最新論文，宣布經過金相學與SEM-EDS分析等科學手段，確認三星堆七號坑出土鐵質文物（K7QW-TIE-1）為隕鐵製品，是目前大陸西南地區青銅時代最早的隕鐵文物。

據四川大學黎海超教授介紹，二○二一年，考古人員在七號坑坑底的東壁南側發現了一個長條狀的工具或兵器。「考慮到器物保存較差，發掘團隊將器物連同周邊土體整體切割，轉運至實驗室進行後續保護和研究。」研究團隊發現，這件器物鏽蝕嚴重，器型已難分辨，器身長約廿點零五釐米，寬五點二七至七點九釐米。看上去似乎像長條形的斧鉞類器物。

研究團隊把器物本體上脫落的一枚碎片作為全面科學分析的攻關對象。金相觀察顯示，用百分之二硝酸酒精溶液浸蝕後的樣品呈現均勻等軸鐵素體晶粒，晶粒無拉伸形變，組織為單相鐵素體，說明這件隕鐵器物並未經過明顯冷加工處理。掃描電鏡能譜分析結果顯示：鐵元素含量約百分之七十七點八、鎳含量約百分之十九點八四，微觀尺度下元素分布均勻。這種高鎳且成分極致均勻的合金特徵，是商代晚期古代冶鑄爐窯技術完全無法復刻的。

這個發現極為重要。黎海超介紹，「高鎳含量及其微區均一性是判定隕鐵來源的關鍵證據，鎳在鐵中的擴散速率具有顯著方向性與溫度依賴性，晚商時期，目前已知的冶煉技術條件下難以實現此類均勻高鎳鐵合金的製備，分析資料由此可以明確排除這件器物是人工冶煉所致，確認其為隕鐵製品」。

那麼，這件長條形、看似斧狀的器物，出土於祭祀坑，與青銅神樹、象牙等高等級禮器共存，它究竟是什麼呢？黎海超表示，因為器物過於殘破，只能推測其功能可能為工具、兵器類器物，或者同時也兼具了某種禮儀功能。

哪怕暫時確定不了其功能，這件器物確認為隕鐵，也具有重大考古意義。「這是迄今在西南地區發現的最早隕鐵文物，也是目前已知同類文物中體積最大的一件。」黎海超介紹，截至目前，大陸共發現十三件隕鐵文物，大多集中於北方的北京、河南、河北等地。南方地區此前僅有湖北葉家山墓地有所發現。「三星堆的新發現具有重要學術意義。西南青銅時代一直缺乏隕鐵使用證據，本次發現填補了這一學術空白，證明三千年前古蜀先民已具備辨識隕鐵、加工隕鐵的成熟能力，重塑了學界對古蜀文明科技水準、青銅時代跨區域文化技術交流格局的傳統認知。而且，與中原地區常見的青銅—隕鐵複合器不同的是，三星堆隕鐵器為純隕鐵製品，體現出獨特的冶金傳統」。