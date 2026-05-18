第廿八屆中國北京國際科技產業博覽會（以下簡稱科博會）日前落幕。本屆科博會五萬平方米的展覽雲集八百餘家海內外企業和機構，發布各類成果一四八項，共吸引七十二個國家和地區的七萬餘人次現場參會觀展，五十餘萬人次線上觀展。現場簽約專案五十七個，協議總金額五點九億元人民幣。

本屆科博會上，眼花撩亂的成果展示，讓人們產生「未來已來」之感。北京市經信局組織廿餘家企業參展，圍繞未來資訊、未來製造、未來能源、未來材料、未來空間等，集中展現北京科創面向未來的硬核實力。

北京國電高科的天啟衛星模型十分亮眼。一位觀眾說，以前只在新聞裡聽說過低軌衛星，今天近距離看到，真切感受到中國航太技術的強大。綠釩能源企業展台裡，數隻透明的試劑瓶整齊排列，裡面裝著不同價態的釩電解液，色彩鮮亮。工作人員介紹，釩電池功率大、容量大，尤其是使用壽命可長達廿年，正成為長時儲能的「新寵」，相當於一個大型「綠色充電寶」。

在上地展區，一台通體湛藍的大塊頭拖拉機安靜停靠在入口一側，硬朗的機身搭配著「村裡最智慧的車」、「會學習種田的機器人」等醒目標語。這是中科原動力研發的純電智慧拖拉機，已實現Ｌ四級自動駕駛，還能靈活搭配廿多種農具，精準完成耕地、播種、施肥、收割等全流程農事作業。作為純電驅動車型，它全程零排放，使用成本能比傳統燃油拖拉機降低百分之七十。

多場產業推介會同期上演。西門子、思科、ＩＢＭ、聯想集團等世界五百強企業代表，與眾多具創新活力的「獨角獸」和「專精特新」企業負責人到現場，圍繞具身智慧、機器人、人工智慧+等前沿領域，探討技術趨勢和產業機遇。

科博會是科技成果展示的視窗，也是促進科技產業合作的舞台。本屆科博會舉行了卅七場對接洽談活動，現場簽約專案五十七個，協議總金額五點九億元人民幣。