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AI翻譯衝擊 陸大學紛停招外文系

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
受AI翻譯衝擊，大陸多所大專院校撤銷或停招外文相關科系。圖為大陸一家科技公司開發的多語種AI透明螢幕即時翻譯系統。（新華社）
受AI翻譯衝擊，大陸多所大專院校撤銷或停招外文相關科系。圖為大陸一家科技公司開發的多語種AI透明螢幕即時翻譯系統。（新華社）

因應人工智慧（ＡＩ）衝擊，大陸高等教育正加速調整學科布局，外文類科系首當其衝。近期大陸多所大專院校撤銷或停招外文相關科系，並同步推動「外語＋」跨學科轉型，部分外文院校甚至開始引入數據科學、ＡＩ等工科方向。分析認為，這不僅反映單一語言能力的邊際效益下降，也顯示高校人才培養正由傳統文科導向，轉向更貼近產業需求的複合型能力架構。

第一財經指，大陸教育部近期公布的二○二五年度大專院校學士專業備案結果顯示，部分省分同步調整專業。在新增一五一個本科專業點的同時，江蘇高等學校撤銷五十五個專業點，涵蓋電子商務、旅遊管理、市場行銷、廣告學、日文及朝鮮語等專業。

據大陸高等教育數據研究機構「麥可思研究」統計七十所高校停招專業名單，共涉及五二五個學士專業，其中語言類調整尤為明顯，日文、德文及翻譯等專業停招較多。過去外語類專業曾為擴招重點，但在ＡＩ翻譯工具普及與國際環境變化下，培養模式持續調整。

事實上，大陸近年已有多所大專院校調整外文相關專業，二○二三年中國科學技術大學撤銷英文學士專業，成為首個撤銷英文專業的九八五高校。二○二四年，北京語言大學停止俄文筆譯、西班牙文筆譯、日文筆譯等多個小語種專業碩士招生。上海財經大學已停招包括英文在內的十二個專業，華東師範大學也停招德文、翻譯等二十四個專業。

廈門大學經濟學系副教授丁長發指出，ＡＩ發展對多個領域衝擊明顯，其中外語類專業受影響尤為突出。麥可思研究院則分析，ＡＩ進入翻譯、文本生成、跨語言溝通領域後，傳統語言優勢被削弱，外文院校開始重新思考人才培養方向，專業布局逐步由語言、翻譯轉向資料科學、ＡＩ與大數據等領域。

由於當前文理院校或語言類、財經類等文科較為突出的院校也正在加速發展新工科。丁長發說，當前，文科為主的院校確實面臨較大挑戰，需要加快轉型，引進理工科的師資，設置相關的課程，透過將原有的文科優勢與理工科結合，培養符合經濟社會發展需要的複合型人才。

大陸 高校 教育

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