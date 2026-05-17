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中環婆婆紙皮車突翻倒！4熱心男即伸援手 目擊者：港人善意好重

香港01／ 撰文：卡洛兒
有港男在社交平台分享「有愛」一幕，透露晚上時份在中環目睹有婆婆推紙皮車，其紙皮車突然翻倒地上，4名路過的男子即時上前伸出援手，合力扶起紙皮車。圖/AI生成
有港男在社交平台分享「有愛」一幕，透露晚上時份在中環目睹有婆婆推紙皮車，其紙皮車突然翻倒地上，4名路過的男子即時上前伸出援手，合力扶起紙皮車。圖/AI生成

好人好事，值得表揚！有港男在社交平台分享「有愛」一幕，透露晚上時份在中環目睹有婆婆推紙皮車，其紙皮車突然翻倒地上，4名路過的男子即時上前伸出援手，合力扶起紙皮車，覺得感動於是發文讚揚港人善意，引來網友留言表示欣賞，「這就是香港人的精神」、「有需要馬上出手，搞定秒散（不用說那麼多，大家心照）」。

婆婆紙皮車翻倒 途經4名熱心男即伸援手

目擊港男在threads帳號「hapaxxink」上傳1段影片，指日前在中環吃晚飯，離開時看見對面馬路有婆婆推紙皮車，對方紙皮車突然翻倒在地，他正想上前幫忙之際，已經「陸續幾個男人過去幫手」。原PO形容「車子很重」，片中亦顯示有4位不同年紀的男士合力，才扶起紙皮車，他見狀立刻拍下這一幕，並讚揚「香港人善意的愛都好重」。

網友讚揚熱心男舉動：香港人是很有愛的！

片段引來網友大讚4名男士熱心舉動，「這些是真心關愛」、「香港人是很有愛的！」、「這就是香港人精神」、「最可愛的是有需要馬上出手，搞定秒散（不用說那麼多，大家心照）」、「做人就是應該要這樣！讚」、「感謝好心人」。

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文章授權轉載自《香港01》

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