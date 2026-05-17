中環婆婆紙皮車突翻倒！4熱心男即伸援手 目擊者：港人善意好重

說起「網紅小胖」當年一張身穿學生裝的「王之蔑視」表情包照片，相信大家在網上都看過。2003年，這張照片一經貼出，瞬間火爆網絡，掀起了一次全民P圖熱潮。如今，距離「網紅小胖」成名，已經過去20多年，身為「初代網紅」的他，不幸得了腎臟疾病，已經瘦了，但仍以樂觀的心態面對生活。

2026-05-17 18:30