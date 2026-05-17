中國連日豪雨釀災 廣西皮卡墜河1死9失蹤

中國南方連日豪雨，部分地區出現災情，除了共有15條河川水位上漲至警戒線，廣西壯族自治區1輛載有15人的皮卡，昨晚行經環江縣一座橋面遭大水淹沒的橋梁時墜河，已造成1人死亡、9人失聯。中國官方今天除派遣工作組到現場指導搶救工作，相關責任人員已被警方控制。

綜合中國媒體報導，一輛載有15人的皮卡，16日晚間9時30分左右行經廣西環江縣洛陽鎮永權村的漫水橋時，橋面已遭大水淹沒，導致車輛墜河。截至今天凌晨，車上已有6人被救援上岸，其中5人無生命危險，另1人不治死亡，仍有9人處於失聯狀態。

據環江縣政府人員表示，該縣這幾天連日大雨，16日晚間事發地也下了雨，導致河水上漲淹過橋面；而當地村民表示，事發橋梁的橋面並不高，但事發時河水水流湍急，水位上漲迅速。而在16日，有農場雇主招募28人前往種紅薯，晚間收工後13人自行返回，其餘15人即在搭乘皮卡返家時發生意外。

根據報導，這起車輛墜河意外事件的相關責任人，已被警方依法控制，事故原因目前還在進一步調查中。

此外，中國國家防汛抗旱總指揮部辦公室今天也派出工作組赴廣西，協助指導這一車輛墜河事件的搜救工作。但報導指出，事發地區今天持續降雨，且橋梁上游的水位居高不下，為現場搜救造成阻礙。

中國水利部今天表示，受豪雨影響，從16日上午8時至今天上午8時，江西、湖南、重慶、貴州、廣西、陝西等省區共有15條河川的水位超出警戒線，水位最高者曾超出警戒線1.92公尺。

中國國家防總辦公室、應急管理部今天召集相關單位及地方政府展開會商，研判今天起至19日，這波大範圍強降雨區域將逐漸向東及向南移動，華北、黃淮、江漢、江南、華南等地部分地區將持續出現豪雨，需注意這些區域可能出現山洪和地質災害、中小河流洪水、中小型水庫崩塌、城市淹水等風險。