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陸潮汕語電影《給阿嬤的情書》看哭無數人 陸網民：在台灣會火

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
大陸潮汕語電影《給阿嬤的情書》近期在大陸走火，沒有商業宣傳，憑著大陸多地影迷口耳相傳成為大陸當前最火熱的電影。圖取自電影官方搜狐公眾號
大陸潮汕語電影《給阿嬤的情書》近期在大陸走火，沒有商業宣傳，憑著大陸多地影迷口耳相傳成為大陸當前最火熱的電影。圖取自電影官方搜狐公眾號

大陸潮汕語電影《給阿嬤的情書》近期在大陸走火，沒有商業宣傳，憑著大陸多地影迷口耳相傳，一路從廣東地區往北部蔓延，從原本五一檔期排片率低，到現在票房上看人民幣10億以上，領跑大陸5月電影票房，有大陸網友認為，這部電影在台灣有很高機率會火。然而，因為相關規定，當前該電影要在台灣上映難度十分高。

《給阿嬤的情書》影片以「僑批」為線索，將百年前潮汕先輩「下南洋」的漂泊、堅守與家國情懷搬上銀幕，讓沈寂在檔案中的僑批文化重新走進大眾視野，引發大陸海內外觀眾強烈共鳴。截至17日，累計票房已突破人民幣4億元。

僑批是近代華僑「信匯合一」的特殊文獻，通常是一封書信、一筆匯款，以作為華僑與家鄉親人的聯繫。在通訊不便、地理阻隔年代，僑批融合生存依靠、情感紐帶與責任，也紀錄了一個時代的記憶。

有許多大陸網友認為這部電影在台灣票房會很好，部分大陸網友第一時刻好奇台灣觀眾反應，因為故事內容跟情感表達形式會讓他們聯想到觀賞台灣電影。一方面台灣稱「奶奶」也叫「阿嬤」，電影中頻繁出現的「唐山」（當時代表中國大陸）一詞也為台灣民眾所熟知。

來自北京的觀眾小月（化名）對本報表示，他看完電影很感動，特別推薦要看潮汕方言版，導演通過下南洋的僑民、僑工的歷史現象，這讓他聯想到印象中的台灣人，「台灣人也是這樣的啊，就是那種為了活下去，我要努力，我要吃苦，我要為了家庭，為了回家，我要就是什麼苦活兒、髒活兒、累活兒，我都能幹。」

中新網報導，台灣導演鄭芬芬近日在第三屆海峽兩岸中華文化峰會「電影論壇」受訪表示，自己乍看電影《阿嬤的情書》時，還以為是台灣作品，因其在創作風格上和台灣電影十分接近，電影傳達的情感，在兩岸都能引發共鳴；另一導演林育賢則認為，這部電影的成功驗證了大陸市場環境分眾化傳播策略的有效性。他認為，中小成本電影不必貪大求全，關鍵在於精準定位。大陸電影市場足夠廣闊，創作者可以先打動目標人群，市場自會給予反饋。

該片導演藍鴻春近期接受陸媒採訪指出，他喜歡港台電影，從周星馳、杜琪峰、李安、侯孝賢的電影、傳記和訪談裡汲取過很多營養。他通過澎湃新聞表示，想成為跟台灣導演鐘孟宏一樣的導演。「鐘孟宏拍出《陽光普照》的時候已經50多歲了，我經常和我的搭檔楊冷說，我們什麼時候能拍出這樣一部兼具文學性、藝術性和觀賞性的作品。這些人雖然沒有因為拍電影而大富大貴，但能一直拍自己喜歡的故事，就很讓人羨慕了。」

不過，《給阿嬤的情書》要在台灣上映難度十分高，主要有三管道：一是台灣每年只允許10部大陸電影在台上映，每年由代理商抽籤，抽中份額的電影才有機會於下一年度在台上映；二是由台灣的電影節、影展引進，比如金馬影展、台北電影節、兩岸電影節等；三則是大陸電影能在金馬影展、國際三大影展（奧斯卡、柏林與坎城）主競賽單元得獎，就能不用抽籤具備資格在台上映。

據悉，電影《給阿嬤的情書》全素人陣容、成本僅人民幣1,400萬，目前在大陸電影評分平台豆瓣開分9.0，目前上漲至9.1，39萬餘人評價，是今年以來評分最高的國產片。這部沒有大製作的地方電影憑藉真情感動全中國大陸影迷。成為大陸影視界熱議的話題，甚至是給當前大陸電影產業一記警鐘。

大陸潮汕語電影《給阿嬤的情書》原本五一檔期排片率低，到現在票房上看人民幣10億以上。圖為上海某影城的電影看板。記者黃雅慧／攝影
大陸潮汕語電影《給阿嬤的情書》原本五一檔期排片率低，到現在票房上看人民幣10億以上。圖為上海某影城的電影看板。記者黃雅慧／攝影

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