AI翻譯衝擊 中國多所大學裁撤或停招外文科系

受到人工智慧（AI）翻譯工具快速發展的衝擊，中國多所大學裁撤或停招外文相關科系，一些外語院校走向跨學科轉型，新增AI、大數據等科系，或培育有外語能力又有專業技能的複合型人才。

據陸媒第一財經報導，中國教育部日前公布2025年度普通高等學校本科專業備案和審批結果，一些省區也公布了去年新增和撤銷專業的情況。其中，江蘇省大學院校在新增151個本科專業（大學部科系）的同時，撤銷了55個專業，其中包括日語、韓語等。

中國高等教育數據研究機構麥可思研究院統計70所大學的停招專業名單，涉及525個本科專業。其中，語言類專業調整較為明顯，日語專業共有8所大學停招，德語、翻譯等專業（科系）停招數量也相對較多。

報導指出，外語類專業曾是擴招的重點，但隨著國際交流環境變化以及人工智慧翻譯工具快速發展，傳統語言類專業的人才培養模式也開始轉型。

2023年，中國科學技術大學成為首個裁撤英語專業的「985工程」大學；2024年，北京語言大學停止俄語筆譯、西班牙語筆譯、日語筆譯等多個小語種碩士專業招生；上海財經大學已停招包括英語在內的12個專業；華東師範大學公布也停招德語、翻譯等24個專業。

報導引述廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，隨著人工智慧的發展，AI對很多領域的衝擊很大，其中外語類專業受AI影響非常大。文科需要加速轉型，引進理工科的師資，或設置相關的課程，將原有的文科優勢與理工科結合。

麥可思研究院發現，如今一些外語院校已開始新增數據科學、人工智慧、電子資訊、大數據等領域。例如四川外國語大學新增區域國別學、數據科學與大數據技術、跨境電子商務等本科專業；廣西外國語學院近日也新增工學類本科專業「電子信息材料」。

報導指，近年來中國不少大學的外語學院或外語大學在打造融合式專業，積極培育既有專業外語能力又有專業技能的複合型人才。像是上海外國語大學於2024年12月成立語言科學研究院，這是一個集數據科學、腦科學、語言學於一體的跨學科交叉研究機構。

麥可思研究院指出，過去外語院校學語言、理工院校學技術的邊界，在AI時代正快速被模糊。