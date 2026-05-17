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濟公成道817周年 800餘名兩岸民眾天台山共祭濟公

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
浙江台州市政府舉辦2026中華濟公文化節14日在浙江天台開幕。圖／主辦方提供
浙江台州市政府舉辦2026中華濟公文化節14日在浙江天台開幕。圖／主辦方提供

濟公信仰為兩岸共有文化之一，陸2026中華濟公文化節14日在浙江天台開幕，800餘名海內外濟公文化愛好者齊聚濟公故里，共同感悟濟公文化與和合精神。

據悉，本屆文化節以「天下濟公．和合天台」為主題，內容涵蓋開幕式、丙午濟公成道817周年祭祀典禮、朝覲濟公故居及赤城山濟公院、和美鄉村‧片區共生——鄉村片區組團發展體驗游、濟公故里聖跡游等系列活動。

參與活動的台灣人傅小姐已經連續參加十餘屆文化節活動，她說，「天台是濟公的出生地，『天下濟公祖在天台』是不可磨滅的事實。因為濟公，我們常常來到天台，兩岸同胞有聯結，這是好事。」

台灣人張先生則是第三次參加，他說，每次來都有不同的感受，這次活動更加盛大，也更能體會到「兩岸一家親」的情誼。「和合，就是讓我們人和心合，希望借由活動作為橋梁，讓兩岸更加的親近、更加的融合。」

據悉，自2014年起，大陸的中華濟公文化節已連續舉辦13年，成為兩岸民間交流的知名活動之一。

濟公俗名李修緣，又稱濟顛、濟顛和尚、濟公活佛等，是南宋時浙江台州人（今浙江省台州市），傳說中是一位不持守戒律、飲酒吃肉的僧人。公開資料顯示，台灣濟公信仰可溯源至清朝光緒年間1881年開始，清法戰爭期間，淮軍將士躬迎濟公金身來台，此後在台灣香火十分興盛，全台從南到北都可見到供奉濟公的身影。

浙江台州市政府舉辦2026中華濟公文化節14日在浙江天台開幕。圖／主辦方提供
浙江台州市政府舉辦2026中華濟公文化節14日在浙江天台開幕。圖／主辦方提供

濟公 台灣人 兩岸

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