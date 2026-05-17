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暴雨襲中國南方 江西淹水沒車頂廣州男童遭沖走

中央社／ 上海17日電

中國南方多地近日受到暴雨影響，廣東江西等地皆出現淹水情況，江西贛州部分地區淹水達1公尺，水沒過車頂；廣東廣州則有男孩騎自行車在路上被大水沖走。

據陸媒新京報報導，15日至16日上午，江西贛州西部5縣出現暴雨至大暴雨，其中上猶梅水洋田氣象站24小時錄得237毫米降雨量。強降雨導致贛州低窪地帶被淹，車輛、道路被洪水淹沒，發生山體滑坡。

極目新聞報導，有上猶縣東山鎮的居民表示，16日上午街道積水成河，「淺一點的地方沒過了膝蓋，深一點的地方估計有一米（公尺）多深了。」還有居民表示，街道上的積水最深處已淹到了小車車頂。凌晨2時許，當地相關部門的工作人員還在用皮划艇疏散人員。

廣東近日也持續暴雨，據星島日報，15日在廣州北京街道人民公園站錄得最大小時雨量117.6毫米，是歷史最高紀錄，累積雨量達153.8毫米。受暴雨影響，15日廣湛高鐵、江湛鐵路部分列車停運。

廣州越秀區、天河區15日下午出現嚴重淹水，道路積水，部分電動車被沖走，多地發出暴雨紅色預警訊號。深圳15日同樣發出暴雨預警訊號，全市進入暴雨戒備狀態，南山、福田、寶安等區有山洪風險。珠海市也發出今年首個全市暴雨紅色預警，下午全市停課，甚至要游泳通過淹水路段；汕頭、梅州也受暴雨侵襲。

據廣州日報，15日下午廣州有名男孩騎著自行車涉水時被沖走，被5名外送員合力救起。一名外送員回憶，「當時雨下得特別大，馬路上的水已經沒過小腿，附近幾個沙井蓋裡的水都往外冒，所以小男孩在水中根本站不穩，一下子就被大水衝走了」。該事件在中國社群平台上引起關注，外送員也受到獎金表揚。

廣東 江西 暴雨 淹水

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