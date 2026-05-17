用過「王之蔑視」表情包嗎？本尊「網紅小胖」如今變這樣

說起「網紅小胖」當年一張身穿學生裝的「王之蔑視」表情包照片，相信大家在網上都看過。2003年，這張照片一經貼出，瞬間火爆網絡，掀起了一次全民P圖熱潮。如今，距離「網紅小胖」成名，已經過去20多年，身為「初代網紅」的他，不幸得了腎臟疾病，已經瘦了，但仍以樂觀的心態面對生活。

看看新聞Knews報導，「網紅小胖」本名錢志君，是個80後，出生於上海金山的一個工人家庭。父母忙於工作，大部分時間他都是跟爺爺奶奶待在一起。在老人的悉心照料下，錢志君的體重直線上升。上初中時，他已經達到200斤(約100公斤)。

錢志君曾發布探店等視頻作品。(取材自看看新聞Knews)

2002年，學校組織孩子們去廣場參加活動，攝影師穿梭在學生之間進行跟拍記錄。錢志君不敢亂動，但到底是好奇，時不時地探著腦袋到處亂看。有位攝影師在錢志君不經意回頭時，拍下了這極具戲劇性的瞬間。

活動結束後，攝影師越看越覺得搞笑，就把這張照片傳到了一個論壇上。誰都沒有想到，就是這張照片讓錢志君風靡全網。

小胖紅了，很多經紀公司看中了他的熱度，想要簽下他。進娛樂圈後，演一些無關緊要的小角色。比如「愛情公寓」、「嘻哈四重奏」等電視劇中都曾出現過他的身影。但網紅愈來愈多，小胖熱度也愈來愈低。錢志君坦言，自己並不適合當演員。

錢志君並沒有排斥當年表情包照片帶來的網紅效應。社交帳號中，他曾以「網絡小胖」為名，發布探店等視頻作品。但是截至2024年12月，該帳號就停止更新。如今，錢志君和妻子有一個可愛的女兒。

錢志君2012年曾在上海創業開咖啡店，但六年後無奈閉店。

關店之後，錢志君得了腎臟疾病，再後來，甚至有過一次五分鐘心臟驟停的經歷。去年3月，錢志君躺上手術台，接受了開胸心臟搭橋手術。醫生從他大腿上取下兩根血管，接到了心臟上。

「我現在每周一、三、五去醫院血液透析幫助排毒，一次四個小時。加上來回，半天就沒了。」他的體重一度掉到60多公斤，併發症接踵而至。

但問起現在更想做一個什麼樣的人？他的回答是：「我希望做一個『得瑟』的病秧子。」「得瑟」這詞，對錢志君來說是一種態度，一種「不服輸」的精氣神。

他還考了個茶評師證，最近，他又迷上了組裝電腦。研究顯卡參數、手柄手感、裝機走線，不亦樂乎。

錢志君說，目前他想保持正常的生活狀態，也不會拒絕網絡。如果身體允許，他還想再開一家店，「不是想證明什麼，就是想看看，我現在的想法還能否迎合這個時代。」報導說，他還是那個地道的上海人以樂觀的心態面對生活。