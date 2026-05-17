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帥到被疑是AI 中南大學181cm學長已保研同濟大學

世界日報／ 中國新聞組／北京17日電
湖南長沙中南大學大四學生高宇恆帥出圈。(取材自瀟湘晨報)
湖南長沙中南大學大四學生高宇恆帥出圈。(取材自瀟湘晨報)

學霸+顏霸，將會是絕殺。湖南長沙中南大學鄧迪國際學院181cm大四學長高宇恆日前錄高考加油視頻，帥出圈。高宇恆被網友稱為「AI建模臉」，「181cm」等標籤的討論持續升溫。他15日透露已保研同濟大學土木專業，「玩的時候玩，學的時候認真學」。對帥得被質疑是AI，他說，只是普通帥哥，目前單身，被要聯繫方式出於禮貌都會同意。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合瀟湘晨報、三湘都市報報導，近日，中南大學兩名男生拍攝了一條為高考學子加油的短視頻，其中一名男生高宇恆因顏值出眾、氣質清爽而迅速走紅，被網友稱為「AI建模臉」。

湖南長沙中南大學大四學生高宇恆帥出圈。(取材自瀟湘晨報)
湖南長沙中南大學大四學生高宇恆帥出圈。(取材自瀟湘晨報)

高宇恆15日稱，他不是「建模臉」，只想為所有考生加油。可能是因為那條視頻用了畫質修復，所以有一點點的AI感，「我覺得大家就是有點誇大，其實就是普通的小帥哥吧。」

高宇恆表示，此次爆火的高考加油視頻，對他來說是一場意外之喜。

高宇恆說，他是福建福州人，目前就讀於中南大學鄧迪國際學院，已保研上海同濟大學。

當被問到「平常要聯繫方式的人多嗎？」他表示基本都會給，但是可能不會有更多的講話，因為我怕他（她）尷尬。

不得不說長得帥很有先天優勢，做什麼人家都會想到你，有好處也會考慮你，就算出社會工作也比較有優勢

對此，不少網友表示，「聽說已經有男盆友了，女士們可以靠邊站了」、「眉毛可以啊，都快長到太陽穴了，好看一張皮而已，30歲之後啥也不是了」、「土木專業，工作後一年後廢了」、「該不該說都想說，不該拿學生顏值來出圈來招生，這樣的好苗子更應該保護讓他好好學習」。

距離2026年高考僅剩不到一個月，高宇恆結合自身經歷送上備考建議：「想勸大家放平心態，高考只是人生一小段旅程，穩住心態、穩步前行才最重要。希望大家從容應考，正常發揮，不負十年寒窗的努力！」

湖南長沙中南大學大四學生高宇恆帥出圈。(取材自瀟湘晨報)
湖南長沙中南大學大四學生高宇恆帥出圈。(取材自瀟湘晨報)

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