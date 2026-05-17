武漢史上最貴火車 20999元起、全臥鋪 17天新疆遊啟程

你坐過票價2萬999元人民幣(約3083美元)的火車嗎？16日上午10時16分，滿載著200餘名海內外旅客的T212次「武鐵假日·遇見美好號」旅遊專列從武昌火車站啟程，將開啟17天的大美新疆之旅。這趟火車的票價每人2萬999元起，堪稱武昌站開出的「最貴列車」，也是武漢票價最貴列車。該列車最多容納231人，全部為臥鋪席位，有人從新加坡趕去乘坐。

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據極目新聞報導，2萬999元起的價格，不但包含17天新疆遊的車票，更涵蓋了整個行程中，吃住行遊等等所有的項目。

5月16日上午10時16分，「武鐵假日·遇見美好號」旅遊專列從武昌火車站啟程。（取材自抖音）

據報導，這趟專列由傳統的綠皮車脫胎換骨改造而來，一共18節車廂，但最多只能容納231人，且全部為臥鋪席位。

房型包括大床房、雙人間、三人間和四人間。每個房間都有乾濕分離的獨立衛浴，上鋪和下鋪都有獨立的觀景窗。2萬999元是住四人間的價格，如果是住三人間、雙人間或大床房，價格還有一定上浮。

上了這趟車，全程都不用操心。行李一直放車上，不用搬上搬下。隨車醫生、管家、導遊全程陪同。餐食明廚現炒，拒絕預製菜。每天下車遊玩，晚上回火車睡覺。以前坐飛機、高鐵，要自己規畫路線、轉車搬行李，太折騰了，而這趟車，一站全包。

全車配備50餘位工作人員，其中包括20位管家、10位導遊、4位文娛策畫。普速火車從「交通工具」變成了「體驗空間」。

這趟行程，不少人都是從外省甚至海外趕來。列車工作人員介紹，列車上來自新加坡、馬來西亞等地的遊客占了相當比率，堪比一趟「國際專列」。他們專門跨越山海來到武漢，從武昌火車站登上這趟國內最豪華的星級旅遊專列。

來自馬來西亞的宋女士，帶著丈夫也專程來到中國武漢，乘坐這趟旅遊專列。「車隨人走，不用每天搬運行李入住、退房，這種旅遊模式對我們中老年人真的很適合！」

接下來的行程中，旅客們將沉浸式打卡天山天池、喀納斯、那拉提、吐魯番、火焰山、喀什老城、烏魯木齊等眾多精華景點，從北疆到南疆，一路攬盡西域山河遼闊。

今年，「遇見美好號」計畫開行15趟主題專列，覆蓋全域新疆、金秋北國、雪國秘境、湖北全景等線路。