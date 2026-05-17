快訊

雨區擴大！午後雷雨來了 5縣市大雨特報

與邰智源對話掀風波！被質疑國籍 賈永婕親回「只有中華民國護照」

聽新聞
0:00 / 0:00

武漢史上最貴火車 20999元起、全臥鋪 17天新疆遊啟程

世界日報／ 中國新聞組／北京17日電
「武漢史上票價最貴火車」16日發車，全部為臥鋪席位。(取材自極目新聞)
「武漢史上票價最貴火車」16日發車，全部為臥鋪席位。(取材自極目新聞)

你坐過票價2萬999元人民幣(約3083美元)的火車嗎？16日上午10時16分，滿載著200餘名海內外旅客的T212次「武鐵假日·遇見美好號」旅遊專列從武昌火車站啟程，將開啟17天的大美新疆之旅。這趟火車的票價每人2萬999元起，堪稱武昌站開出的「最貴列車」，也是武漢票價最貴列車。該列車最多容納231人，全部為臥鋪席位，有人從新加坡趕去乘坐。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據極目新聞報導，2萬999元起的價格，不但包含17天新疆遊的車票，更涵蓋了整個行程中，吃住行遊等等所有的項目。

5月16日上午10時16分，「武鐵假日·遇見美好號」旅遊專列從武昌火車站啟程。（取材自抖音）
5月16日上午10時16分，「武鐵假日·遇見美好號」旅遊專列從武昌火車站啟程。（取材自抖音）

據報導，這趟專列由傳統的綠皮車脫胎換骨改造而來，一共18節車廂，但最多只能容納231人，且全部為臥鋪席位。

房型包括大床房、雙人間、三人間和四人間。每個房間都有乾濕分離的獨立衛浴，上鋪和下鋪都有獨立的觀景窗。2萬999元是住四人間的價格，如果是住三人間、雙人間或大床房，價格還有一定上浮。

上了這趟車，全程都不用操心。行李一直放車上，不用搬上搬下。隨車醫生、管家、導遊全程陪同。餐食明廚現炒，拒絕預製菜。每天下車遊玩，晚上回火車睡覺。以前坐飛機、高鐵，要自己規畫路線、轉車搬行李，太折騰了，而這趟車，一站全包。

全車配備50餘位工作人員，其中包括20位管家、10位導遊、4位文娛策畫。普速火車從「交通工具」變成了「體驗空間」。

這趟行程，不少人都是從外省甚至海外趕來。列車工作人員介紹，列車上來自新加坡、馬來西亞等地的遊客占了相當比率，堪比一趟「國際專列」。他們專門跨越山海來到武漢，從武昌火車站登上這趟國內最豪華的星級旅遊專列。

來自馬來西亞的宋女士，帶著丈夫也專程來到中國武漢，乘坐這趟旅遊專列。「車隨人走，不用每天搬運行李入住、退房，這種旅遊模式對我們中老年人真的很適合！」

接下來的行程中，旅客們將沉浸式打卡天山天池、喀納斯、那拉提、吐魯番、火焰山、喀什老城、烏魯木齊等眾多精華景點，從北疆到南疆，一路攬盡西域山河遼闊。

今年，「遇見美好號」計畫開行15趟主題專列，覆蓋全域新疆、金秋北國、雪國秘境、湖北全景等線路。

「武漢史上票價最貴火車」16日發車。(取材自極目新聞)
「武漢史上票價最貴火車」16日發車。(取材自極目新聞)

武漢 新疆 火車

延伸閱讀

松立假期美西黃石公園7日遊 1980元起

走進北疆，走進喀納斯、伊犁河谷中國青旅絕美北疆全境十五天團

世界盃火車票太貴挨轟 新州降價30%仍高達105元 民怨沸騰

紐約世界盃觀賽巴士20元、火車98元

相關新聞

是擺拍！盲女在盲道被撞大反轉 2嫌影響惡劣被刑拘

一段「盲人女孩在盲道上被逆行電動單車撞傷」的視頻日前引起社會關注，不少轉發、留言的網友表示希望警方能夠依法嚴懲撞人者，也有部分網友對視頻的真實性發出質疑。北京警方16日發布消息，被撞視頻係擺拍，兩名當事人劉某（男，26歲）和江某某（女，24歲）已被刑拘。

AI翻譯衝擊 陸大學紛紛撤銷或停招外文系

因應人工智慧（AI）衝擊，大陸高等教育正加速調整學科布局，外文類科系首當其衝。近期大陸多所大專院校撤銷或停招外文相關科系，並同步推動「外語＋」跨學科轉型，部分外文院校甚至開始引入數據科學、AI等工科方向。分析認為，這不僅反映單一語言能力的邊際效益下降，也顯示高校人才培養正由傳統文科導向，轉向更貼近產業需求的複合型能力架構。

濟公成道817周年 800餘名兩岸民眾天台山共祭濟公

濟公信仰為兩岸共有文化之一，陸2026中華濟公文化節14日在浙江天台開幕，800餘名海內外濟公文化愛好者齊聚濟公故里，共同感悟濟公文化與和合精神。

影／頭皮發麻！廣東暴雨後蟑螂大軍成群竄出 引發民眾恐慌

據羊城晚報及瀟湘晨報報導，5月15日，廣東出現持續強降雨，暴雨後，大批蟑螂從下水道湧出，密集爬行在街道及建築物表面，引發民眾恐慌，不少人直呼：看了頭皮都發麻、密集恐懼症犯了！

央視轉播世界盃談妥了 FIFA讓步背後 聯想是關鍵功臣

央視15日宣布與國際足聯（FIFA）達成2026世界盃足球賽中國區轉播版權的協議，但未公布細節和購買金額。據中媒透露談判過程指出，這項談了數月仍因天價轉播費陷僵局的談判，在國際足聯秘書長訪華兩天就談成，主要原因在中國贊助商聯想集團高層介入「關鍵助攻」，挾中國贊助商總計已投入超5億美元(約34億人民幣)的底氣，使國際足聯讓了步。有評論稱，此次簽約無異默認世界盃足球賽在中國正變成一個流量工具，不再神聖，文化屬性已降級。

WSBK捷克站 「張雪機車」第6位起步反勝 奪第4冠

在16日進行的2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）捷克站WorldSSP組別第一回合正賽中，中國摩托車製造商「張雪機車」的法國車手德比斯第六位起步反勝，奪得冠軍。這也是該車手與「張雪機車」的賽季第四冠。德比斯賽後感謝「張雪機車」提供了一輛「利器」，亦期望在餘下分站爭取更多的勝利。張雪凡爾賽幽默說，現在已經開始習慣拿冠軍了怎麼辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。