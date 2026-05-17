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WSBK捷克站 「張雪機車」第6位起步反勝 奪第4冠

世界日報／ 中國新聞組／北京17日電
WSBK捷克站WorldSSP組別第一回合正賽中，「張雪機車」車手德比斯奪得冠軍。(取材自澎湃新聞)
WSBK捷克站WorldSSP組別第一回合正賽中，「張雪機車」車手德比斯奪得冠軍。(取材自澎湃新聞)

在16日進行的2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）捷克站WorldSSP組別第一回合正賽中，中國摩托車製造商「張雪機車」的法國車手德比斯第六位起步反勝，奪得冠軍。這也是該車手與「張雪機車」的賽季第四冠。德比斯賽後感謝「張雪機車」提供了一輛「利器」，亦期望在餘下分站爭取更多的勝利。張雪凡爾賽幽默說，現在已經開始習慣拿冠軍了怎麼辦。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

綜合大公報、新華網、世界超級摩托車錦標賽官網報導，張雪機車今季先後在葡萄牙站連奪兩冠，之後又在匈牙利站首回合掄元。

拿到本場冠軍後，德比斯在車手積分榜上以122分排名第3，目前僅落後排名第二的西班牙車手馬西亞八分；「張雪機車」在製造商積分榜上以124分同樣位列第3。

在15日進行的本站超級桿位賽中，德比斯排名第三，但因在自由練習中慢速行駛受到處罰，發車位後退三位，正賽從第六位發車。

比賽開始後，德比斯並未立即進入最佳狀態，前幾圈處在數輛雅馬哈賽車之後。轉折出現在第七圈。德比斯先完成一次超車，隨後繼續發力，連續超越前方對手，並在第八圈升至首位。此後前方集團差距始終不大，德比斯穩住領先位置，沒有給身後車手太多超越機會。19圈戰罷，以0.639秒優勢反勝奪冠，並在最後一圈跑出1分34秒336的全場最快圈速。

駕駛雅馬哈賽車的恩居、亞連拿斯分獲第二、三名。「張雪機車」的另一名車手卡里卡蘇洛以第12名完賽，錢江摩托車手德羅薩位列第17。

德比斯賽後說：「我知道身前的雅馬哈賽車速度非常快，我們一直在相互追趕、相互施壓。賽前我們對賽車做了一些調整，所以我花了一些時間去適應賽車。隨後我感覺自己可以開始提升位置了。最後，當我接近第一的位置時，感覺狀態很好，所以就繼續全力推進。比賽中看到計時板上顯示的領先優勢時，我知道自己已是在極限狀態下騎行，幾乎每一圈都能跑出相同的圈速。」

「非常感謝『張雪機車』，今天他們再次為我提供了一輛『利器』。我對這場勝利非常滿意，也希望未來能有更多這樣的勝利。」德比斯說。

17日晚8時舉行捷克站次回合賽事，德比斯與「張雪機車」將力爭衝擊第五冠。

另據央視、新黃河報導，賽後，張雪幽默說：「優秀，老德！必須加雞腿！」他還調侃稱：「現在已經開始習慣拿冠軍了怎麼辦？」並喊話德比斯，「給你下個任務，培養一個比你還要強的中國車手，我就給你養老。」網友則表示，「有億點凡爾賽，恭喜！」

根據張雪機車官方透露，下賽季將有多個海外車隊以衛星車隊形式加盟，並採用張雪機車參賽。

WSBK捷克站WorldSSP組別第一回合正賽中，「張雪機車」車手德比斯奪得冠軍。(視頻截圖)
WSBK捷克站WorldSSP組別第一回合正賽中，「張雪機車」車手德比斯奪得冠軍。(視頻截圖)

張雪機車 中國

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