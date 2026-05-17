央視轉播世界盃談妥了 FIFA讓步背後 聯想是關鍵功臣

央視15日宣布與國際足聯（FIFA）達成2026世界盃足球賽中國區轉播版權的協議，但未公布細節和購買金額。據中媒透露談判過程指出，這項談了數月仍因天價轉播費陷僵局的談判，在國際足聯秘書長訪華兩天就談成，主要原因在中國贊助商聯想集團高層介入「關鍵助攻」，挾中國贊助商總計已投入超5億美元(約34億人民幣)的底氣，使國際足聯讓了步。有評論稱，此次簽約無異默認世界盃足球賽在中國正變成一個流量工具，不再神聖，文化屬性已降級。

央視15日對外官宣了世界盃版權談判結果，其與國際足聯的版權合作包括2026美加墨世界盃，還包括2030年世界盃、2027年女足世界盃以及2031年女足世界盃。這份版權談判經歷了很長時間的拉鋸，直到13日、14日國際足聯團隊到達北京，與央視進行了多輪溝通，最終敲定合作。

據了解，作為國際足聯官方技術合作伙伴聯想集團的一位高層，在談判中發揮了一定作用。雙方簽訂合作後，國際足聯秘書長格拉夫斯特倫（Mattias Grafstrom）也特別提到了對聯想這位高層的感謝。

聯想集團是如何助功談判？據觀察者網報導，外傳國際足聯開出3億美元天價，但央視僅願付6000到8000萬美元是雙方談判數月無法達成共識的主因，即使格拉夫斯特倫來到了北京也如此。13日，格拉夫斯特倫在與聯想高層見面時表達了沮喪和無措，後者主動表示想幫忙。14日，經聯想牽線搭橋，雙方拋出了一個雙方都可以接受的方案。

「成了既幫助球迷看上世界盃，也幫助聯想等中國贊助商落地，對央視來說也是好事，這是多贏」，聯想這位高層表示。

另有一說是，作為世界盃最高級別贊助商，聯想集團董事長兼CEO楊元慶在看到新聞後，與其公司市場部門相關負責人溝通中提出能否為談判貢獻一點力量，聯想集團市場部門隨後介入，13日向國際足聯表達央視不轉播會使中國贊助大打折扣成多輸局面等立場，14日又以中間人角色建議國際足聯提報最低價，密集居間協調，15日達成協議。

有統計稱，本屆世界盃中國贊助商已投入超5億美元。聯想表示，如果這次央視不簽約，中國贊助商之前很多工作就打水漂了，是巨大商業利益的損失。國際足聯與央視簽約是雙贏的結果，

不過有自媒體評論認為，輿論場定性為央視的談判大勝，但掩蓋了中國體育版權市場最殘酷的真相。當一項賽事的版權價值不再由觀眾的熱愛驅動，而是由平台的流量採購邏輯驅動的時候，文化屬性就已經完成了降級。世界盃在中國正在變成一個流量工具，和618、雙11、春節紅包大戰沒有本質區別。這場談判沒有贏家，中國市場的體育版權泡沫已徹底破裂，過去成交價不能再作為未來的定價標準。