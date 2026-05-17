香港遊客紐西蘭自駕遊撞車2死2傷 1傷者命危

紐西蘭南島15日發生3車相撞嚴重車禍，共造成兩死三傷，其中涉及一輛在當地自駕遊的香港遊客駕駛的私家車。據紐西蘭警方通報，事發地點塞爾溫區北拉卡亞路與一號公路交叉口，私家車上兩名香港遊客當場遇難，同車另兩名香港人受重傷，已送院救治。

文匯報報導，中國大陸駐紐西蘭克賴斯特徹奇總領館表示，對事故深感痛惜，已在第一時間啟動應急機制，敦促院方全力救治傷者，同時為傷者及家屬提供即時的領事服務與協助。

綜合當地媒體報導，事發於當地時間15日下午1時12分，南島塞爾溫區北拉卡亞路與一號公路交界處發生車禍，涉及三輛車發生連環相撞，包括一輛貨車及一輛私家車，緊急服務部門人員接報後展開救援，包括出動2架救援直升機和2輛救護車。醫護人員到場後，證實其中兩人因傷勢過重，當場不治，其餘兩名傷者分別情況嚴重和危殆，由直升機送院搶救，另一名傷勢較輕的傷者由救護車送院。

根據紐西蘭交通局在網上公布的交通信息，受到該宗致命車禍影響，現場道路封閉近5小時，車輛需要改道，交通一度嚴重擁堵。

中國大陸駐紐西蘭克賴斯特徹奇總領館表示，對交通事故深感痛惜，已第一時間啟動應急機制，敦促院方全力救治，並為傷者及家屬及時提供領事服務與協助。總領館再次提醒，南島已進入秋冬季節，天氣多變，請自駕遊客切實提高安全意識，避免發生交通事故。

香港入境事務處表示，入境處在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特派員公署及總領事館了解情況，並已按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與公署、總領館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。