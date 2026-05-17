快訊

全新實驗情境、酸雨入題…115會考自然解答一覽 這題有難度考討論度高

蘇起看川習會：習近平以釜底抽薪方式爭取美國認同處理台獨問題

聽新聞
0:00 / 0:00

香港遊客紐西蘭自駕遊撞車2死2傷 1傷者命危

世界日報／ 香港新聞組／香港17日電

紐西蘭南島15日發生3車相撞嚴重車禍，共造成兩死三傷，其中涉及一輛在當地自駕遊的香港遊客駕駛的私家車。據紐西蘭警方通報，事發地點塞爾溫區北拉卡亞路與一號公路交叉口，私家車上兩名香港遊客當場遇難，同車另兩名香港人受重傷，已送院救治。

文匯報報導，中國大陸駐紐西蘭克賴斯特徹奇總領館表示，對事故深感痛惜，已在第一時間啟動應急機制，敦促院方全力救治傷者，同時為傷者及家屬提供即時的領事服務與協助。

綜合當地媒體報導，事發於當地時間15日下午1時12分，南島塞爾溫區北拉卡亞路與一號公路交界處發生車禍，涉及三輛車發生連環相撞，包括一輛貨車及一輛私家車，緊急服務部門人員接報後展開救援，包括出動2架救援直升機和2輛救護車。醫護人員到場後，證實其中兩人因傷勢過重，當場不治，其餘兩名傷者分別情況嚴重和危殆，由直升機送院搶救，另一名傷勢較輕的傷者由救護車送院。

根據紐西蘭交通局在網上公布的交通信息，受到該宗致命車禍影響，現場道路封閉近5小時，車輛需要改道，交通一度嚴重擁堵。

中國大陸駐紐西蘭克賴斯特徹奇總領館表示，對交通事故深感痛惜，已第一時間啟動應急機制，敦促院方全力救治，並為傷者及家屬及時提供領事服務與協助。總領館再次提醒，南島已進入秋冬季節，天氣多變，請自駕遊客切實提高安全意識，避免發生交通事故。

香港入境事務處表示，入境處在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特派員公署及總領事館了解情況，並已按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與公署、總領館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

香港 遊客 車禍 紐西蘭

延伸閱讀

山西一載有學生車輛側翻 已致2死2傷

義大利摩狄納汽車衝撞8傷 肇事駕駛落網 4人傷重

他駕車騰空衝進長島華人美甲店4死9傷 目擊者憶驚悚現場

廣西公車墜橋 車身嚴重受損、傷亡不明

相關新聞

是擺拍！盲女在盲道被撞大反轉 2嫌影響惡劣被刑拘

一段「盲人女孩在盲道上被逆行電動單車撞傷」的視頻日前引起社會關注，不少轉發、留言的網友表示希望警方能夠依法嚴懲撞人者，也有部分網友對視頻的真實性發出質疑。北京警方16日發布消息，被撞視頻係擺拍，兩名當事人劉某（男，26歲）和江某某（女，24歲）已被刑拘。

AI翻譯衝擊 陸大學紛紛撤銷或停招外文系

因應人工智慧（AI）衝擊，大陸高等教育正加速調整學科布局，外文類科系首當其衝。近期大陸多所大專院校撤銷或停招外文相關科系，並同步推動「外語＋」跨學科轉型，部分外文院校甚至開始引入數據科學、AI等工科方向。分析認為，這不僅反映單一語言能力的邊際效益下降，也顯示高校人才培養正由傳統文科導向，轉向更貼近產業需求的複合型能力架構。

WSBK捷克站 「張雪機車」第6位起步反勝 奪第4冠

在16日進行的2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）捷克站WorldSSP組別第一回合正賽中，中國摩托車製造商「張雪機車」的法國車手德比斯第六位起步反勝，奪得冠軍。這也是該車手與「張雪機車」的賽季第四冠。德比斯賽後感謝「張雪機車」提供了一輛「利器」，亦期望在餘下分站爭取更多的勝利。張雪凡爾賽幽默說，現在已經開始習慣拿冠軍了怎麼辦。

武漢史上最貴火車 20999元起、全臥鋪 17天新疆遊啟程

你坐過票價2萬999元人民幣(約3083美元)的火車嗎？16日上午10時16分，滿載著200餘名海內外旅客的T212次「武鐵假日·遇見美好號」旅遊專列從武昌火車站啟程，將開啟17天的大美新疆之旅。這趟火車的票價每人2萬999元起，堪稱武昌站開出的「最貴列車」，也是武漢票價最貴列車。該列車最多容納231人，全部為臥鋪席位，有人從新加坡趕去乘坐。

帥到被疑是AI 中南大學181cm學長已保研同濟大學

學霸+顏霸，將會是絕殺。湖南長沙中南大學鄧迪國際學院181cm大四學長高宇恆日前錄高考加油視頻，帥出圈。高宇恆被網友稱為「AI建模臉」，「181cm」等標籤的討論持續升溫。他15日透露已保研同濟大學土木專業，「玩的時候玩，學的時候認真學」。對帥得被質疑是AI，他說，只是普通帥哥，目前單身，被要聯繫方式出於禮貌都會同意。

香港海洋公園水上樂園重開 首日逾2000人入場

繼季節性休園7個月後，香港海洋公園水上樂園16日重開，同時為長者及殘疾人士推出2元（港幣，下同，約0.2美元）限定入場優惠，以及應屆文憑試考生的72元專屬限定優惠。16日開門前已有近百人排隊等候，全日逾2000人率先入場體驗，有市民表示，不希望本地唯一的水上樂園結業，特意到場支持。亦有長者表示，收費較港府公眾泳池更便宜，將會經常來捧場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。